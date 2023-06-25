"Путін сам створив свій найстрашніший кошмар": що світові ЗМІ пишуть про заколот Пригожина

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня заявив про "марш справедливості", зібрав 25-тисячну армію найманців та рушив на Москву. Ця подія викликала резонанс у суспільстві та привернула до себе увагу світових ЗМІ.

ТСН.ua зібрав основні тези західних ЗМІ про події в Росії.

CNN

"Володимиру Путіну загрожує втрата залізного контролю влади", – написало CNN.

Журналісти видання зазначили, що президент РФ зіткнувся із найсерйознішою загрозою своїй владі за всі 23 роки, коли він керував державою. І це приголомшує, коли бачиш, що зовнішній вигляд тотального контролю, який він зберігав весь цей час, – головна перевага його автократії – руйнується в одну мить.

"Кілька років тому Пригожину не пробачили б критику. А тепер власник ПВК вільно розгулює Ростовом і має намір іти на Москву", - пише видання.

Британське агентство BBC наголошує, що в Росії поки не переворот, оскільки не було жодної спроби захопити владу в уряді. Крім того, ПВК "Вагнера" не представляє російських військових, хоча її ватажок стверджує, що має широку підтримку серед них.

Пригожин закликає усіх охочих приєднатися до нього та водночас заперечує зраду Росії. Він відверто критикує Путіна, говорить, що той глибоко помиляється.

Ситуація, що склалася, – це визначальний момент для путінського керівництва і сигнал тривоги для росіян. Поки що ще занадто рано говорити про те, чим усе це закінчиться, зазначає видання.

The Atlantic

The Atlantic теж опублікувало статтю під назвою "Росія входить у громадянську війну". У ній говориться, що насправді невідомо, хто ключова фігура у цьому заколоті та які у найманців кінцеві цілі.

Financial Times

Стаття у виданні отримала гучну назву "Володимир Путін сам створив свій найстрашніший кошмар". У ній сказано, що армія РФ ще 15 місяців тому була на околицях Києва, а наразі лідер РФ щосили намагається зберегти контроль над Москвою.

The Guardian

Експерти видання The Guardian теж схиляються до думки, що повстання "вагнерівців" стане початком кінця правління Путіна. Цей заколот відкриває великі можливості перед Україною та її контрнаступом. Оскільки сили "Вагнера" були залучені на найскладніших ділянках фронту.

Фото: theguardian.com

Українська влада, білоруська опозиція також відреагували на заколот Пригожина

Бунт Пригожина у РФ прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, що в країні, яка тероризує мирне населення ракетами, та ставиться до власного народу, як до рабів, не могло бути порядку. У підсумку тепер російській владі доводиться ховатися в Москві "від тих, кого самі й озброїли".

Президент Росії Володимир Путін відправив на переговори з лідером найманців ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним президента Білорусі, щоб уникнути відповідальності за обіцянки. Про це повідомила прессекретарка лідера об'єднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська Анна Красуліна в ефірі каналу FREEДОМ.

За її словами, російські військові поважають Пригожина більше, ніж міністра оборони РФ Сергія Шойгу, оскільки лідер "вагнерівців" особисто перебував на фронті в Україні і краще розуміє ситуацію зсередини.

"Воювати проти Пригожина російські війська не хотіли. Путін, у якого за 200 км від Москви стояв Пригожин, озброєний до зубів, був готовий пообіцяти йому все. Просто все. Звичайно, у таких випадках зручніше обіцяти не самому, а ротом Олександра Григоровича. Чому? Тому що, по-перше, потім можна буде все звалити на нього: це обіцяв не я, це до Лукашенка запитання. По-друге, Лукашенко буде старатися і справді пообіцяє навіть більше того, що гарантував Путін", — зазначила вона.

Що кажуть у розвідці США

Представники розвідки США вважають, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вже досить давно планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву, і заздалегідь бачили ознаки можливої операції, пише CNN з посиланням на три різні джерелая. Однак, за даними телеканалу, для розвідки США так і залишилася незрозумілою кінцева мета цього заколоту.

Джерела CNN вказують, що заяви Пригожина про брак боєприпасів, які він робив раніше, могли бути зроблені під час підготовки до заколоту - західні розвідки відзначали відповідні переміщення найманців ПВК "Вагнер" та складування боєприпасів біля кордонів РФ. Водночас "виклик", який Пригожин зробив військовому керівництву РФ, співрозмовники CNN вважали лише питанням часу.

Пригожин зупинив похід на Москву: що відомо

Все почалося з того, що Пригожин звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих.Євген. 24 червня він разом з найманцям "захопили" Ростов та Воронеж.

Однак згодом Пригожин заявив, що розвертає колони ПВК "Вагнер" і йде до польових таборів. Він зазначив, що бойовики ПВК від 23 червня просувалися у напрямку Москви, їм залишалося пройти близько 200 кілометрів.

"Настав момент, коли кров може пролитися. Розуміючи всю відповідальність за те, що може бути пролита російська кров з однієї зі сторін, ми розвертаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом", - зазначив він.

Перед цим Лукашенко провів переговори з Пригожиним, в результаті яких той прийняв пропозицію щодо зупинки руху його найманців територією Росії у бік Москви.

"Абсолютно вигідний і прийнятний варіант розв'язання ситуації, з гарантіями безпеки для бійців ПВК "Вагнер", - повідомили у пресслужбі Лукашенка.

Читайте також: