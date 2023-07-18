"Путін ще 20 років тому ясно дав зрозуміти, що хоче захопити Україну": Саакашвілі надіслав листа до Times

Очільник Кремля Володимир Путін ще 20 років тому тому ясно дав зрозуміти, що має намір захопити Україну.

Про це йдеться у листі колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, яке він надіслав до британської газети Times.

Саакашвілі заявив, що Путін майже два десятиліття тому ясно дав йому зрозуміти, що має намір захопити Україну.

Тоді, як пише експрезидент Грузії, агресивні територіальні амбіції диктатора Захід проігнорував.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України звернулася до очільниці Грузії Саломе Зурабішвілі та парламенту держав-членів ЄС щодо того, щоб помилувати Міхеіла Саакашвілі. Схудлий та на лікарняному ліжку він постав перед судом Тбілісі за допомогою відеозв'язку 4 липня.

Зазначимо, що Саакашвілі був затриманий у Грузії 1 жовтня 2021 року одразу після свого повернення до країни напередодні місцевих виборів. Він вважає себе політичним ув'язненим та кілька разів оголошував голодування, яке то припиняв, то знову відновлював.

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