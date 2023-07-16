"Путін ще не покінчив з нами": Воллес пояснив, чому вважає РФ серйозною загрозою у наступні роки

Небезпека глобального конфлікту з Росією на сьогодні є серйозною.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес в інтерв'ю The Times.

Наразі найбільше міністра турбує небезпека військового конфлікту з Росією: випадкового чи ні.

"Якщо Путін програє в Україні, він буде глибоко поранений, його це зачепить. У нього досі є авіація і флот — і ми бачимо, що цей флот робить досить агресивні маневри. Путін ще не покінчив з нами. У нього є здатність протягом наступних трьох-чотирьох років здійснити напад", — сказав Воллес.

Воллес впевнений, що Путін не заспокоїться і шукатиме винних у своїй поразці в Україні. Міністр нагадав, що російський диктатор вже заявляв, що за невдалим заколотом ватажка ПВК "Вагнера" Євгєнія Прігожина стоять британці.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив, що піде у відставку восени. Бен Воллес не має наміру залишити посаду передчасно та ініціювати додаткові вибори у своєму виборчому окрузі Вайр і Престон-Норт, як це зробили колеги-союзники експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона. Після відставки він має намір повністю піти з великої політики. Розмірковуючи про плани на майбутнє, Воллес пожартував, що був би "дуже радий піти і працювати в барі".

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