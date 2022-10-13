Путін шокував дивною поведінкою на форумі в Астані: на диктатора напав кашель (відео)

Путін під час візиту до Казахстану кашляв настільки сильно, що аж не міг договорити речення.

Президент Росії Володимир Путін сильно кашляв та не міг завершити речення під час виступу на шостому саміті Наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії.

Про це свідчить опубліковане в Мережі відео.

Зауважимо, що російський диктатор кашляв майже після кожного вимовленого слова.

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Тож у користувачів Інтернету одразу виникли підозри про негаразди зі здоров’ям Путіна. Зокрема, українці у коментарях припускають, що очільнику Кремля "стала поперек горла Україна", яку він не може захопити.

Окрім того, на цьому ж саміті Путін активно бігав між лідерами інших держав та потискав їм руки. Ймовірно, таким чином хотів привернути до себе побільше уваги.

Варто зазначити, що під час своєї промови президент Росії жодного разу не згадав про війну проти України. Натомість Путін уже традиційно для себе брехав, начебто РФ "робить все для формування системи рівної та неподільної безпеки", і закликав до співпраці.

Ймовірні хвороби Путіна

Путін може мати хворобу Паркінсона або якісь інші неврологічні розлади, ще навесні писала низка ЗМІ.

А в серпні у президента РФ були помітні проблеми з правою рукою. На одній із зустрічей він намагався відмахуватися від комарів, але лише лівою рукою, а права була зовсім не задіяна, хоча Путін – правша.

Окрім того, влітку під час візиту до Ірану президент РФ дуже кульгав та не зміг нормально зійти з трапу літака.

Водночас в американській розвідці припускають, що Путін страждає на мозковий розлад, викликаний недоумством, хворобою Паркінсона або "стероїдною люттю", що виникла в результаті лікування раку стероїдами. Західні ЗМІ також писали про ймовірний рак підшлункової залози або спинного мозку російського диктатора.

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