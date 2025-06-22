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У РФ шукають "ліки безсмертя" для Путіна: Фейгін розкрив деталі
Марк Фейгін розповів, що у Росії активно шукають «ліки безсмертя» для Путіна, адже диктатор панічно боїться смерті. Для цього виділяють шалені гроші.
Російський диктатор Путін панічно боїться смерті, тому в РФ шукають засоби для безсмертя.
Про це заявив російський опозиційний блогер і правозахисник Марк Фейгін, передає видання «Гордон».
«Я не думаю, що вони ось абстрактний якийсь шукають метод, там, алхімічний або якийсь [іще] для продовження життя. Я думаю, там дуже практичні дослідження, вони пов’язані з вирощуванням органів. Я чому про це говорю — ось простий приклад конкретний, не абстрактний. У мого рідного брата трансплантація серця була. Він помер практично, але йому серце вшили, і він живе. Тобто про що це свідчить? Про те, що запасний орган допомагає, рятує, продовжує. Навряд чи можна замінити мозок, хоча є дослідження, які доводять, що частини мозку люди лишаються — на війні, наприклад, — і клітини можна відновлювати якось», — сказав Фейгін.
Він припустив, що Путін хоче, аби лікарі замінили йому внутрішні органи, які «зношуються з віком». На думку Фейгіна, для цього Путін не пошкодує жодних коштів і зусиль, тому на такі дослідження у РФ можуть виділити мільярди доларів.
«Там же не просто вирощування органів. Це ж потрібно долати в такому віці відторгнення, [потрібне] обладнання. Це все, звісно, західне, вони все це привезуть із Заходу. Звичайно, на Заході передові технології, в Америці особливо. Ось щодо продовження життя, клонування клітин тощо, звісно, ці дослідження тривають», — підсумував Марк Фейгін.
Раніше Марк Фейгін розповів, що група психологів активно готувала Путіна до майбутньої зустрічі з Дональдом Трампом.