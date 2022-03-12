Путін, швидше за все, поки що не має наміру виводити свої війська з України - радник Макрона

У французької сторони склалося таке враження після того, як президент Франції та канцлер Німеччини провели переговори з Путіним.
Путін, найімовірніше, поки що не має наміру виводити свої війська з України. Він все ще вважає, що у конфлікті винна лише наша країна.
Так вважає радник президента Франції Емануеля Макрона, пише Der Spiegel.
У французької сторони склалося таке враження після того, як президент Франції та канцлер Німеччини провели переговори з Путіним. Президент РФ все ще звинувачує Україну у розпалюванні конфлікту.
Під час спілкування з Путіним Маккрон та Шольц згадали мера Маріуполя. Очільник РФ пообіцяв, що розбереться у цьому питанні.
Сам радник президента Маккрона зазначив, що Франція не збирається зменшувати тиск на Росію, поки та не виведе з України свої війська.
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