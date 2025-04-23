Путін скаржиться на нестачу зброї для армії під час розмов про перемир’я

Президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

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У середу, 23 квітня, президент держави-агресорки Володимир Путін поскаржився, що збройним силам Росії все ще не вистачає певної зброї.

Про це господар Кремля заявив на засіданні Державної військово-промислової комісії, передає Reuters.

Путін наголосив, що майже всі оборонні заводи повністю виконали свої замовлення минулого року

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«Наприклад, виробництво зброї, засобів зв’язку, розвідки та радіоелектронної боротьби зросло вдвічі. Війська отримали понад 4000 одиниць бронетехніки, 180 бойових літаків і вертольотів», — сказав російський президент під час виступу, який транслювало державне телебачення.

Також Путін заявив, що у державі-агресорці було виготовлено понад 1,5 мільйона безпілотників різних типів, у тому числі близько 4000 FPV дронів. Однак, за його словами, «такої зброї поки що недостатньо».

«Я впевнений, що всі плани щодо збільшення виробництва необхідної техніки, в даному випадку безпілотників, обов’язково будуть виконані. Їх з нетерпінням чекають на фронті», — заявив російський президент, попри те, що Москва веде переговори з Вашингтоном про перспективи припинення конфлікту.

Заяви Путіна сигналізують про те, що Росія має намір і далі нарощувати військове виробництво на четвертому році війни в Україні.

Попри те, що російські оборонні заводи працюють безперервно від початку війни в Україні, Росія також закупила велику кількість військового обладнання в інших країнах, зокрема безпілотники Shahed з Ірану та артилерію, балістичні ракети та ракетні системи з Північної Кореї.

Нагадаємо, нещодавно президент держави-агресорки Володимир Путін цинічно заявив, що Росія позитивно ставиться до будь-яких мирних ініціатив і розраховує, що Київ ставитиметься так само.