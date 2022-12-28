Путін скасував другу офіційну поїздку за тиждень: у ЗМІ припускають погіршення здоров’я

Господар Кремля один за одним скасовує традиційні щорічні заходи і цим підживлює чутки про незадовільний стан свого здоров’я.

У середу, 28 грудня, президент Росії Володимир Путін відмовився від офіційної поїздки до Пскова, де планував відвідати завод “Титан-Полімер” і зустрітися з губернатором Псковської області Михайлом Ведерніковим.

Як повідомляє російський Telegram-канал "Агентство. Новости", прессекретар російського президента Дмитро Пєсков пояснив скасування візиту несприятливими погодними умовами.

“Судячи з електронного табло аеропортів Пскова та Петербурга, де зараз перебуває Путін, погодні умови дозволяють здійснювати рейси”, - здивовано зауважили в публікації.

За інформацією каналу, про хорошу погоду у Пскові вдень відзвітувала адміністрація міста. Зокрема, на опублікованих пресслужбою псковської влади кадрах сонячна погода, слабка хмарність. Сервіс Gismeteo повідомляє лише про слабкий вітер у місті. У Петербурзі, за даними порталу, звичайна для цього часу року хмарність, похмуро, невеликий сніг. Повідомлень про погодні катаклізми у регіонах не було.

Тим часом у виданні The Sun підкреслили, що Путін скасував уже свій другий офіційний візит за тиждень. А це підігріває нові припущення щодо його нібито поганого здоров’я.

Минулого тижня російський диктатор в останню мить скасував візит у Нижній Тагіл (там розташований Уралвагонзавод) і натомість приїхав до Тули.

Окрім того, наприкінці 2022 року Путін відмовився від кількох традиційних та важливих публічних виступів, включно зі зверненням до ради федерації РФ та підсумковою пресконференцією. Цього тижня стало відомо, що Путін вперше пропустить передноворічне засідання уряду.

Однак, можливо, небажання Путіна з'являтися на публіці пов'язане не із станом здоров'я, а з тим, що диктатор остерігається замаху.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров нещодавно заявив, що Сполучені Штати погрожують фізичним усуненням російського президента Володимира Путіна.

Читайте також: