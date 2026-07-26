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Путін скасував головний військово-морський парад РФ: у чому причина
Вочевидь, Путін не на жарт перелякався через можливе вбивство.
Президент Росії Володимир Путін знову скасував головний військово-морський парад до Дня ВМФ, який традиційно проходить у Санкт-Петербурзі. Причиною стали побоювання диктатора через можливий замах.
Про це повідомляє Express.
Замість параду в Санкт-Петербурзі та Кронштадті запланували концерти, музейні заходи й пам’ятні церемонії. Також не відбудуться урочистості в інших ключових військово-морських портах Росії — на Балтійському, Чорному й Азовському морях, а також в Арктиці та на Тихому океані.
Рішення про скасування ухвалили після червневих ударів України по Кронштадту, де розташована головна база Балтійського флоту РФ.
«Путін не впевнений у своїй протиповітряній обороні, і він щодня стикається з успіхами України у влучанні в цілі глибоко всередині Росії», — йдеться у матеріалі.
Замість особистої участі в заходах Путін звернувся до військових моряків із відеозверненням, записаним у своєму кабінеті.
У промові російський лідер заявив, що військово-морські сили продовжують посилювати свої можливості, зокрема морську складову ядерної тріади, а також нарощують будівництво бойових кораблів і модернізацію озброєння.
Торік головний військово-морський парад також скасували з міркувань безпеки. Водночас цього року парад до Дня перемоги в Москві відбувся після того, як Україна погодилася не завдавати по ньому ударів.
Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував Володимиру Путіну заморозити війну в Україні та повернутися до переговорів у стамбульському форматі. Однак, за словами речника Кремля Дмитра Пєскова, російський лідер відкинув цю ідею, заявивши, що Росія має досягти своїх цілей на полі бою. В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що Кремль знову повторює свою позицію про готовність припинити бойові дії лише за умови виконання вимог Москви Києвом.