Путін скасував купу указів 2012 року про стосунки зі США та територіальну цілісність усіх країн

Володимир Путін скасував свій указ 2012 року про зовнішньополітичний курс Росії. Цей курс передбачав, що Росія зблизиться з ЄС і США, поважатиме суверенітет Молдови і територіальну цілісність усіх країн.

Російський диктатор Володимир Путін скасував чинність одного з його "травневих указів" 2012 року — "Про заходи щодо реалізації зовнішньополітичного курсу РФ. Путін підписав новий указ "з метою забезпечення національних інтересів РФ у зв'язку з глибокими змінами, що відбуваються у міжнародних відносинах".

Про це повідомляє російський опозиційний ресурс Meduza.

Своїм рішенням Путін скасував безліч доручень, які він дав МЗС та іншим органам влади РФ у 2012 році. Зокрема, указ 11-річної давності містив"послідовну реалізацію" Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь із США. Слід додати, що 21 лютого під час послання до Федеральних зборів Володимир Путін вже оголосив, що Росія призупинить участь у цьому договорі.

Новий указ очільника Кремля скасовує й інші положення зовнішньополітичного курсу Росії, визначеного у 2012 році, зокрема:

створити сприятливі зовнішні умови для довгострокового розвитку;

твердо відстоювати основоположні принципи Статуту ООН, які вимагають розвивати дружні відносини між державами на основі рівноправності, поваги до їх суверенітету та територіальної цілісності;

продовжувати активно шукати шляхи вирішення питання Придністров'я на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Молдови;

продовжувати активно розширювати взаємодію з Білоруссю у рамках Союзної держави;

активно сприяти становленню частково визнаних Абхазії та Південної Осетії як сучасних демократичних держав;

у відносинах з Євросоюзом просувати створення єдиного економічного та людського простору від Атлантичного до Тихого океану, домагатися відміни віз при короткострокових поїздках та розвивати єдиний енергетичний комплекс Європи;

у відносинах зі США підтримувати стабільну та передбачувану взаємодію на основі принципів рівноправності, невтручання у внутрішні справи та поваги взаємних інтересів, а також просувати ініціативи щодо подальшої лібералізації візового режиму;

поглиблювати рівноправне довірче партнерство та стратегічну взаємодію з Китаєм, стратегічне партнерство з Індією та В'єтнамом, а також розвивати взаємовигідну співпрацю з Японією, Кореєю, Австралією, Новою Зеландією;

розвивати відносини з НАТО відповідно до готовності альянсу враховувати інтереси РФ.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 21 лютого виступив зі щорічним посланням до Федеральних зборів РФ. Кремлівський диктатор озвучив головні тези пропаганди РФ: звинуватив Україну й Захід у розв'язанні війни і пригрозив світу глобальним конфліктом. Крім того, він оголосив про припинення участі Росії в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь і заявив про підготовку до ядерних випробувань.

ТСН.ua зібрав основні тези виступу Путіна.

Читайте також: