Упродовж кількох років брав участь у передноворічних матчах Нічної хокейної ліги.
Російський президент-диктатор Володимир Путін цього року не візьме участі у традиційній зустрічі титулованих учасників Нічної хокейної ліги на Красній площі у Москві.
Про це повідомив повідомив речник глави Кремля Дмитро Пєсков, передають російські ЗМП.
"Ні. Цього року не планується", - відповів Пєсков на запитання журналістів.
Раніше "фюрер" упродовж кількох років брав участь у передноворічних матчах Нічної хокейної ліги на ковзанці на Красній площі разом і російськими та радянськими хокеїстами. Але 2021-го матч також не відбувся. Тоді Путін разом зі самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком у складі однієї команди зіграв із вихованцями дитячо-юнацької спортшколи у Ленінградській області.
Нагадаємо, 12 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що великої пресконференції президента до Нового року "не планується". Ймовірно, Путін знайде можливість поговорити з пропагандистами РФ, висловив припущення прессекретар диктатора.
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