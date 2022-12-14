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Путін скасував традиційні передноворічні плани: не зіграє у хокей на Красній площі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Путін скасував традиційні передноворічні плани: не зіграє у хокей на Красній площі

Фото: Associated Press

Упродовж кількох років брав участь у передноворічних матчах Нічної хокейної ліги.

Російський президент-диктатор Володимир Путін цього року не візьме участі у традиційній зустрічі титулованих учасників Нічної хокейної ліги на Красній площі у Москві.

Про це повідомив повідомив речник глави Кремля Дмитро Пєсков, передають російські ЗМП.

"Ні. Цього року не планується", - відповів Пєсков на запитання журналістів.

Раніше "фюрер" упродовж кількох років брав участь у передноворічних матчах Нічної хокейної ліги на ковзанці на Красній площі разом і російськими та радянськими хокеїстами. Але 2021-го матч також не відбувся. Тоді Путін разом зі самопроголошеним білоруським президентом Олександром Лукашенком у складі однієї команди зіграв із вихованцями дитячо-юнацької спортшколи у Ленінградській області.

Нагадаємо, 12 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що великої пресконференції президента до Нового року "не планується". Ймовірно, Путін знайде можливість поговорити з пропагандистами РФ, висловив припущення прессекретар диктатора.

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Дата публікації
Перегляди
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