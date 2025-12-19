ТСН у соціальних мережах

571
2 хв

Середньовіччя в законі: Путін схвалив шлюби з неповнолітніми і похвалив Кадирова

Путін вважає «правильною» традицію дитячих шлюбів на Кавказі.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Російський диктатор Путін

Російський диктатор Путін / © Associated Press

Російський диктатор Путін назвав гарною традицією народів Кавказу одружуватися у ранньому віці.

Про це Путін сказав під час «прямої лінії» сьогодні, 19 грудня.

«На Кавказі, народи Кавказу, мають дуже хорошу таку традицію: вони одружують і видають заміж своїх дітей у ранньому віці. Це реально правильно», — сказав диктатор.

Путін уточнив, що його маріонетка Рамзан Кадиров, у якого багато дітей, особисто дотримується цієї традиції. Зазначимо, що Кадиров поодружував своїх синів, коли їм ще не було 18 років. 2024 року він таємно одружив своїх двох синів — 17-річний Елі та 16-річний Адам зіграли весілля з онукою депутата Держдуми Адама Делімханова та донькою сенатора Сулеймана Геремєєва відповідно. Одній з обранок може бути не більше 14 років.

Експерти припускають, що таким чином «дон-дон» хотів укласти «династичні шлюби», аби убезпечити родину у випадку своєї смерті.

Як відомо, на Кавказі, особливо в Чечні, неповнолітніх дівчаток дуже часто силоміць видають заміж проти їхньої волі. Схоже диктаторові Путіну подобаютсься такі середньовічні звичаї.

Так, наприклад 10 років тому Кадиров дозволив главі чеченської поліції зробити другою дружиною 17-річну школярку. На церемонії реєстрації шлюбу наречена стояла з опущеною головою на відстані свого 42-річного нареченого і плакала.

За інформацією ЗМІ, у самого Кадирова — гарем неповнолітніх наложниць: одна з них народила йому дитину у 15 років.

Крім того, ЗМІ писали, що сам Путін теж мав принаймні один роман із 17-річною.

