Путін скидає з себе відповідальність за наступ в Курській області: цікаві деталі ISW

Президент-диктатор РФ Володимир Путін намагається показати себе компетентним щодо ситуації в Курській області. Також "фюрер" перекласти відповідальність за вторгнення ЗСУ на інших представників російської влади і військових.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

"Путін продовжує представляти себе ефективним і обізнаним менеджером ситуації вздовж українсько-російського кордону і перекладати відповідальність за поточні проблеми у відповідь на українське вторгнення в цьому районі на інших російських військових і посадовців", - йдеться у повідомленні.

Аналітики наголошують, що напередодні Путін провів нараду з військовими, силовиками, представниками федеральних і регіональних органів влади РФ щодо ситуації в Бєлгородській, Брянській і Курській областях. Зокрема, диктатор дорікнув в.о. губернатора Курської області Олексію Смірнову за те, що він обговорював питання, які нібито належать виключно до компетенції російського Моборони Росії, і доручив чиновнику говорити лише про соціально-економічну ситуацію в регіону.

Путін також відреагував на заяву першого віцепрем'єра Дениса Мантурова про те, що "всі інші питання під контролем". Мовляв, Мантуров не торкнувся кількох ключових соціальних питань.

Своєю чергою, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков звернувся до очільника Кремля з прямим проханням реалізувати певну соціальну політику для допомоги цивільному населенню Бєлгородської області. Гладков і губернатор Брянської області Олександр Богомаз уникнули гніву Путіна, не коментуючи військові питання.

"Твердження Путіна про те, що кожен чиновник несе лише одну відповідальність, контрастує з його спробою виставити себе здатним контролювати і компетентно розуміти політичну, соціально-економічну та військову ситуацію вздовж міжнародного кордону", - зауважують в ISW.

Окрім того, Кремль опублікував відеозаписи і тексти доповідей голів Брянської, Бєлгородської та Курської областей Путіну про проблеми, з якими наразі стикається російська регіональна влада. Ймовірно, це зроблено для того, щоб публічно представити голів регіонів як відповідальних за ці проблеми і таких, що потребують допомоги Путіна.

"Рішення Кремля опублікувати відеозапис, на якому Путін картає вищих російських чиновників, ймовірно, є попередженням іншим російським чиновникам утриматися від коментарів щодо українського вторгнення в Росію", - наголошують в Інституті.

Нагадаємо, видання Bild пише, що диктатор РФ Володимир Путін шокований проривом і наступом ЗСУ в Курській області. Тому зупинити український наступ Москва наразі не може.

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