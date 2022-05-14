Путін скликає зустріч з Лукашенком та іншими лідерами ОДКБ

16 травня у Москві відбудеться зустріч лідерів Організації договору про колективну безпеку.
Лідери країни обговорять низку питань.
Про це повідомляє білоруська державна інформаційна агенція “Белта”.
Зустріч буде присвячена 30-річчю підписання договору про колективну безпеку та 20-річчю створення організації.
У пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка зазначили, що учасники планують обговорити питання нинішньої обстановки в регіоні та світі та "заходи спільного реагування на різнопланові виклики та загрози, що виникають".
Крім цього, Олександр Лукашенко проведе двосторонні переговори з російським президентом Володимиром Путіним. У Мінську анонсували, що однією з головних тем бесіди стануть питання "розвитку кооперації та спільна робота над імпортозаміщенням".
Членами ОДКБ є Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан.
Раніше стало відомо, що для уникнення санкційних обмежень Росія, маючи тісні взаємозв’язки у рамках економічних та інших союзів та об’єднань, намагається залучити треті країни.
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