Путін слабкий, але знає, як грати з іноземними лідерами – ексрадник Трампа

На думку Макмастера, Путін смикає за ниточки Трампа, грає на його бажанні укласти велику угоду, і він переконаний, що саме це і відбувається – лестощі плюс перспектива укладання великої угоди з Путіним.

Президент США Дональд Трамп потрапляє в ту саму пастку, що угорський прем'єр Віктор Орбан і деякі інші націоналістичні лідери, які схильні вважати Путіна сильним лідером, тоді як насправді, він украй слабкий.

Таку думку висловив Герберт Макмастер – колишній радник Трампа з національної безпеки (2017-2018), генерал-лейтенант у відставці та військовий історик, співробітник Стенфордського університету в інтерв'ю Deutsche Welle.

У своїй книзі Макмастер напсав, що після року роботи на посаді радника з національної безпеки він "не розуміє, як Путін тримає Трампа", відповідаючи на прохання пояснити, шо він мав на увазі, Герберт Макмастер відповів:

"Ну, це справді те, про що я говорив. У нього (Трампа – ред.) є прагнення до угоди. І потім, Путін знає, як грати з іноземними лідерами, не тільки з Трампом, а й з іншими. Він каже, мовляв, Дональде, але ж було б чудово, якби ми могли працювати разом над скороченням ядерних озброєнь. Хіба не було б чудово, якби ми могли разом боротися з тероризмом? Хіба не було б чудово – це найсмішніше з усього – якби ми могли працювати разом над кібербезпекою?"

На думку Макмастера, Путін смикає за ниточки Трампа, грає на його бажанні укласти велику угоду, і він переконаний, що саме це і відбувається – лестощі плюс перспектива укладання великої угоди з кремлівським диктатором.

"(Є) ідея, що ми можемо воскресити дипломатію 1980-х і 1970-х років і відокремити Росію, те, що було Радянським Союзом, від Китаю. Сі Цзіньпін і Путін переплетені, і замість того, щоб намагатися їх розділити, ми повинні їх склеїти. Тому що, коли ми робимо вигляд, що вони розділені, ми дозволяємо їм прикривати один одного", – підсумував він.

Нагадаємо, майбутній радник з національної безпеки США Майк Волц заявив, що Трамп планує посадити Україну та Росію за стіл переговорів і таким чином завершити війну.

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