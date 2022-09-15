Путін слабкий щодо ухвалення конкретних рішень: Жданов розповів про ставлення політиків РФ до очільника Кремля

Хоча під час засідання в Держдумі очільник партії КПРФ Геннадій Зюганов запропонував відмовитися від поняття "спеціальна військова операція" та оголосити мобілізацію, наразі навіть він відмовився від своїх слів.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Ось сьогодні надійшла інформація, що Зюганов дав задню. Певне, зрозумів, що переборщив. Вони ж дивляться на Кремль: що скаже Путін? А Путін мовчить. До того, вони не знають, що казати. Видають яскраві та гучні заяви, а потім бачать: у Кремлі – тиша, і починають давати задню. Отож Зюганов уже сказав, що він "не мав на увазі мобілізацію людей". Загальна мобілізація – не мобілізація людей, за словами Зюганова. А нібито, за його словами, він мав на увазі мобілізацію всіх ресурсів: економічних і таке інше. Не знаю, як можна мобілізувати ресурси... "Нафта, рівняй-смирно, кроком руш у військкомат!" Вони не мають визначеності. І це дуже добре. Позицію Путіна в російському політикумі послаблює те, що він слабкий на прийняття жорстких і конкретних рішень. Вони бачать це", – сказав Жданов.

Нагадаємо, експерт розповів, коли російські еліти відправлять Путіна на пенсію.

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