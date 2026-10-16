"Путін слухатиме Америку, якщо вона посилить тиск": Зеленський звернувся до Євроради та назвав умову для миру

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін буде змушений дослухатися до США, якщо Вашингтон проявить рішучість і перекриє фінансові потоки, які живлять агресію проти України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Європейської ради.

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Глава держави висловив подяку європейським лідерам, які докладають зусиль для збереження єдності між Європою та Сполученими Штатами. Він наголосив, що союзницький дух американського народу залишається фундаментом спільної безпеки.

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«В Америці так багато людей із добрим серцем, які щиро хочуть, щоб зло програло, а Україна вистояла. Саме такі серця допомогли Європі захистити свою свободу, саме такі люди воювали під час D-Day, перемогли в Холодній війні та хочуть найкращого для Європи. Це серця людей, які хочуть бути союзниками, а не розділяти чи принижувати Європу. Я вірю, що більшість американців досі так думають. І зрештою Американський народ скаже своє слово», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що ключ до припинення війни полягає у безкомпромісному економічному та політичному тиску з боку США.

«Путін слухатиме Америку, якщо Америка справді посилить тиск на нього й чітко дасть зрозуміти одне: або він обирає мир, або більше не отримує грошей на свою війну», — підсумував український лідер.

Раніше ми писали про те, що переговори з Росією можуть піти за новим сценарієм: Зеленський розкрив деталі задуму.

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