Путін сподівається лише на диво: експерт розповів, що чекає на Росію після поразки у війні

Військово-політичний експерт вважає, що Путін вже сьогодні усвідомлює майбутню поразку у війні проти України, однак ще сподівається на диво.

Президент Росії Володимир Путін намагається за будь-яку ціну втриматися при владі, проте у разі програшу у війні в цьому йому може допомогти тільки диво.

Таку думку висловив військово-політичний експерт Юрій Федоров в ефірі Апостроф TV.

"Будь-якими засобами Путін збирається залишатися при владі до тих пір, поки він в змозі пересуватися, навіть якщо він у візку їздитиме, все одно він залишатиметься при владі – так, принаймні, він вирішив. Як вирішать люди з його оточення — питання інше, тут можна по-різному це оцінювати, сперечатися і висловлювати різні точки зору. Але саме воно, звичайно, робить ставку на те, щоб залишитися в Кремлі до останнього дня свого життя", - вважає Федоров.

За словами експерта, зараз Путін вже починає усвідомлювати, що ситуація на фронті схожа на те, що Росія таки програє цю війну.

"Зрозуміло, що програш війни або вихід з війни на тих умовах, які свідчать про те, що Росія не досягла своїх цілей, для Путіна це як гострий ніж у серці, бо одразу постане питання про відповідальність за програну війну або, щонайменше, за не виграну війну, яка обійшлася країні дуже дорого. Тоді буде питання: хто винен? Ну, зрозуміло, хто - той, хто її розв'язав. І тоді виникне інше російське питання: що робити з цією людиною? Відповідь теж очевидна - мабуть, залишатися при владі йому ніяк не дозволять і доля його буде сумною", - переконаний Федоров.

За його словами, Путін це розуміє, тому й робить ставку на тривалу війну. Він покладається на те, що західні союзники України припинять підтримувати Україну. Він досі сподівається, що Захід повернеться до того стану, який був перед повномасштабною війною.

"Але, я думаю, скоріше, Путін сподівається на диво як багато диктаторів, які опинилися у найважчому становищі, і йому нічого не залишається робити, як сподіватися на диво. Адольф Гітлер у 1945 році теж сподівався на диво, але кінець його відомий. Я думаю, що Путін перебуває приблизно у схожому стані", - вважає експерт.

Якщо ж Путін таки втратить крісло президента, Федоров припускає, що владу в Росії захопить хунта. Федоров зауважив, що вищий прошарок російських "еліт" – це набір груп впливу, що ворогують і конкурують між собою. Йдеться і про різноманітні формування, "іноді досить стійкі, іноді ситуативні, кон'юнктурні, які зараз борються одне з одним за вплив на Путіна", який, своєю чергою, вдало маніпулює цими групами, нацьковувати їх одна на одну.

"Тому, якщо Путін йде, керівники силових відомств плюс провідні люди з тих відомств, які керують економікою, увійдуть до цієї хунти, як я розумію. Тому що силовики, за всього їхнього впливу, керувати економікою не можуть. Вони й свої прямі обов'язки виконують важко, як ми бачили після цього так званого "брянського походу", - переконаний Федоров.

Ймовірно, певний час усі вони здійснюватимуть колективне керівництво, а "головним", найімовірніше виберуть найслабшого, який не становить загрози для інших.

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