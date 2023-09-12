Путін "сподівається отримати північнокорейських солдатів на кордоні з Україною" – експерт

Спеціаліст з Північної Кореї розповів, що прагне отримати очільник Кремля Володимир Путін від переговорів з Кім Чен Ином.

Про це йшлося в подкасті Sky News.

Президент РФ, можливо, захоче, щоб північнокорейські солдати були розміщені на кордоні Росії та України.

"Путін хоче від Північної Кореї боєприпасів, протитанкових артилерійських снарядів і, можливо, живої сили - тобто північнокорейських солдатів, які були б розміщені у прикордонному районі між Росією і Україною", - розповів спеціаліст з Північної Кореї Сон Юн Лі.

Він також навів кілька доказів свого припущення. Зокрема те, що тисячі громадян КНДР все ще перебувають у Росії, незважаючи на резолюцію ООН з безпеки в грудні 2017 року, яку Росія підписала, закликаючи всі держави-члени ООН примусово відправити назад до Північної Кореї всіх, хто працює за кордоном.

"Зараз Росії потрібно більше живої сили, враховуючи великі втрати і жертви, яких вона зазнала в цій війні", - зазначив експерт.

За словами експерта, у Північної Кореї є запаси зброї, які країна, ймовірно, надасть Росії, тому обидві країни розглядатимуть цю зустріч як таку, що відповідає їхнім "національним інтересам".

Нагадаємо, Росія готується отримати від КНДР зброю та боєприпаси в обмін на продовольство. Про це кажуть практично всі експерти із зовнішньої політики.

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