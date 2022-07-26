Путін справжній чи Путін-двійник: відомий політолог розповів про особливості поведінки диктатора

Чи можна брати до уваги версію про двійника диктатора та як трактувати "дивну" поведінку очільника Кремля?..

Чи є у російського диктатора Володимира Путіна двійник, і чи не саме він зустрічається із лідерами Ірану та Туреччини.

Відповідь надав політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Я трохи стримано ставлюся до інформації щодо двійників Путіна. Це ж не просто демонстрація присутності. Із промовою на стадіоні справжній Путін був, чи ні - ніхто не може сказати. Але зустрічі із Ердоганом, іранським керівництвом - це зустрічі наживо, під час яких потрібно вести реальні переговори з дуже не простими лідерами. Тут покладатися на двійника було б ризиковано", - сказав Фесенко.

Тож, версію про двійника експерт би взяв до уваги, але додав, що поки "нам доведеться мати справу з реальним Путіним".

Володимир Фесенко зазначив, що навіть західні спецслужби стикаються із загадкою особи Путіна.

"Саме всі суперечливості його природи, поведінки і є головною проблемою. Іноді він діє достатньо раціонально, а іноді у нього, як колись у Сталіна, є припадки параної та іраціональних рішень. Коли і як, з яким Путіним доводиться мати справу - це і є головною проблемою, а іноді і загадкою навіть для західних спецслужб. Але нам потрібно робити свою справу. Аналізувати Путіна потрібно, про всяк випадок, сценарій з двійником, брати до уваги особливості його поведінки теж, але нам потрібно звільняти наші окуповані території", - зазначив експерт.

Раніше експерт Олег Жданов прокоментував балаканину Росії про переговори з Україною.

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