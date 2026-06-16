Путін став "жувати слова": стоматологиня пояснила, що зі здоров'ям диктатора

Сяючий «фасад» та недорозвинена щелепа: лікарка розкрила секрет раптових проблем Путіна з мовленням / © Associated Press

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Останнім часом у мережі активно обговорюють помітні зміни у дикції російського диктатора Володимира Путіна.

Про що свідчать ці зміни, розповіла ізраїльська стоматологиня і блогерка Тетяна Коган у Facebook.

За словами експертки, диктатор чудово розуміє реальний стан справ у війні, через що сильно нервує і буквально «скрегоче зубами по ночам». Саме тривале психологічне напруження зруйнувало його жувальну систему та вплинуло на дикцію.

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«Отже, головне питання тижня. Чи розуміє Путін, що відбувається, чи живе тим, що приносять у папках? Я стоматолог. І маю професійну відповідь. Розуміє. Ще як розуміє. Нервує, боїться і скрегоче зубами ночами», — вважає стоматологиня.

Фахівчиня звернула увагу на фото та відео Путіна за останні місяці й помітила очевидні анатомічні зміни:

Обличчя стало ширшим, в області кутів нижньої щелепи з’явився додатковий об’єм.

Через постійний стрес і спазми жувальні м’язи диктатора збільшилися в об’ємі, як біцепси у спортзалі.

Брак місця для язика: через збільшення внутрішнього напруження всередині ротової порожнини стало менше місця, що заважає нормальній артикуляції.

Проблеми зі звуками: найважче диктатору дається звук «Р». Щоб вимовити його чітко, язик має бути розслабленим, що неможливо у стані постійного стресу. Звідси виникають і проблеми зі свистячими та шипячими звуками.

Тетяна Коган зауважила, що на одному з відео диктатор не зміг нормально вимовити слово «ура». У нього вийшло якесь дивне «уааа».

«Всі ці свистячі та шиплячі, загальна змазаність мови. Плюс сухість у роті. Дуже недооцінений фактор. Часто побічний ефект антидепресантів та снодійних. Що там приймають убивці від нервів? І ось вам „уааа“ на весь зал», — пояснила вона.

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Коган підмітила, що найкращі російські фахівці працювали з верхньою третиною обличчя Путіна, середньою третиною, вилицями, мішками під очима, зморшками. Тому «фасад» диктатора сяяв. Але на дещо було звернуто менше уваги.

«Маленька, недорозвинена нижня щелепа, дрібні зуби нікого не цікавили. Але ж саме це і є фундаментом, який визначає мовлення. Так у нього все: геополітика, друга армія світу, мляве підборіддя, триразове „Уааа“, — резюмувала вона.

Раніше президент Володимир Зеленський пояснив, як змусити Путіна закінчити війну.

Нагадаємо, Путін спровокував хвилю чуток про важку хворобу під час візиту до Китаю, коли тягнув ногу на саміті із Сі Цзіньпіном.

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