Путін стягує 100-тисячну армію до кордонів НАТО і будує бази: в ISW розкрили нові плани РФ

Путін і НАТО / © ТСН

Реклама

Росія створює нові та розширює військові бази вздовж свого північного кордону з НАТО. Аналітики ISW вважають, що російські війська навряд чи проводитимуть наземні операції найближчим часом.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні, 10 червня, іноземні ЗМІ опублікували супутникові знімки, на яких видно, що російські війська будують та розширюють свої військові бази вздовж кордону з країнами Північної Європи та Балтії. Данські офіцери розвідки та високопоставлені військові чиновники прокоментували ці знімки. Вони вважають, що Росія займається підготовкою до конфлікту із НАТО.

Реклама

Скільки солдатів Росія перекине до кордону із НАТО

Колишній офіцер фінської розвідки Марко Еклунд додав, що російське командування планує перекинути близько 115 000 військовослужбовців на північному кордоні з НАТО. Він уточнив, що російські війська розпочали будівництво нової бази за 190 кілометрів від фінського кордону — в Новій Вільзі поблизу Петрозаводська. Там може розміститися від 4000 до 6000 військовослужбовців.

Головнокомандувач армії Фінляндії Пасі Валімакі повідомив, що вони очікують, що Росія розмістить 80 000 солдатів на російсько-фінському кордоні.

«Російське командування передислокує деякі частини 44-го армійського корпусу (Ленінградський військовий округ), окрім командного пункту, до Республіки Карелія. Елементи командного пункту наразі розміщені в Лузі, Ленінградська область, і чекають на переміщення до Петрозаводська, коли Росія завершить будівництво баз», — пишуть американські аналітики.

11 червня пов’язаний з Кремлем російський військовий блогер заявив, що російські війська модернізують щонайменше 19 казарм, інфраструктуру та складські приміщення в Печензі на Кольському півострові, Мурманська область — приблизно за 11 кілометрів від фінського кордону. Окрім того, розширюють базу військово-морської піхоти та флот бронетехніки та десантних кораблів поблизу Балтійська, Калінінградська область.

Реклама

Яка є загроза для НАТО

В ISW вважають, що Росія створює ці бази для підтримки потенційних майбутніх військових дій проти Альянсу, однак стверджують, що наземні операції залишаються малоймовірними, бо більша частина російської армії воює в Україні.

«Однак створення цих баз підтримає зусилля Росії щодо швидшого проєктування сил проти НАТО після завершення активних бойових дій в Україні. НАТО має бути готове стримувати та, за необхідності, долати російську загрозу своїм кордонам відносно швидко після завершення бойових дій в Україні», — підкреслили аналітики американського центру.

Коли Росія може напасти на НАТО — що відомо

За прогнозом генерала німецької армії, Росія може напасти на НАТО до 2029 року або навіть раніше. Таку тривожну заяву озвучив командувач Сухопутних сил Бундесверу генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг. За його словами, він отримав розвідувальні дані про військові плани РФ.

На тлі ймовірної загрози від РФ у НАТО обговорили прискорену програму закупівлі безпілотників, щоб посилити повітряне патрулювання на східному фланзі Альянсу.

Реклама

Новини партнерів