Путін: Стратегічні ядерні сили РФ перебувають у стані повної готовності 

Президент РФ Володимир Путін знову погрожує ядерною ракетою.

Гучну заяву диктатор зробив сьогодні, 29 лютого, під час послання до Федеральних зборів.

"Стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєготовності", - сказав він.

Диктатор також зауважив, що комплекс "Кинжал" вже ефективно використовується у зоні бойових дій, а стратегічний ракетний комплекс "Сармат" доставлено до військ і, за словами Путіна, Росія "скоро його продемонструє".

Президент РФ додав, що у бою вже застосовувався ударний гіперзвуковий комплекс морського базування "Циркон".

Нагадаємо, як пише видання Financial Times, витік секретних документів показав, коли Росія буде готова застосувати ядерну зброю. Цей поріг виявився набагато нижчим, ніж коли-небудь публічно заявляв Путін. Так, Росія може використати тактичну ядерну зброю, навіть якщо втратить 20% стратегічних підводних човнів із балістичними ракетами.

Критеріями застосування ядерної зброї вказані:

висадка противника на територію Росії

розгром підрозділів, розгорнутих на кордоні

неминучий напад противника з використанням звичайного озброєння

У червні минулого року Путін заявив, що негативно ставиться до використання тактичної ядерної зброї, але потім похвалився, що Росія має більший арсенал, ніж країни НАТО. За оцінками США, у Росії щонайменше 2 000 одиниць такої зброї.

Довідка:

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) уклали 1996 року. Його підписали 186 країн і 178 із них — ратифікували.

Цей договір не підписали КНДР, Індія і Пакистан, які володіють ядерною зброєю. А Єгипет, Ізраїль, Іран, Китай та США не ратифікували його. Без підписання та ратифікації в цих країнах він не може набути чинності.

1990 року Радянський Союз запропонував встановити мораторій на ядерні випробування. Цей мораторій був узгоджений з Великою Британією та США, і його де-факто намагаються дотримуватися держави, які мають ядерну зброю.

Читайте також: