Путін стурбований відсутністю підтримки війни в Україні серед російських "еліт" — ISW

Російський диктатор Путін переймається тим, що не всі еліти в РФ підтримують війну в Україні. Тому він готується досягти підтримки шляхом залякувань.

Президент Росії Володимир Путін стурбований відсутністю підтримки війни в Україні серед еліт. Тому він створює інформаційні умови для націоналізації їхнього майна.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Під час телеінтерв'ю про настрої росіян щодо війни в Україні Путін заявив, що в Росії є люди, які діють винятково у власних інтересах. Він додав, що нібито "99,9% росіян пожертвували б усім заради батьківщини".

Така критика деяких членів суспільства говорить про те, що Путін зосереджений на тих, хто не повністю підтримує війну, замість тих, хто підтримує, кажуть у ISW.

У Інституті вивчення війни припускають, що такі заяви російського диктатора є підґрунтям для майбутнього закону Держдуми РФ щодо рівня податків для тих росіяни, які виїхали з країни після початку повномасштабної війни.

Так, минулого тижня очільник Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував підняти податки для росіян, які втекли з країни. Мовляв, ті, хто "усвідомив свлю помилку", вже повернулися назад до РФ, а решта - це зрадники.

Нагадаємо, речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков прокоментував мирні ініціативи президента Зеленського і заявив, що Росія продовжуватиме геноцидну війну, бо це свідчить про "здоровий глузд".

Водночас голова комітету французького парламенту з питань національної оборони та збройних сил Тома Гассільюд вважає, що наразі режим Путіна грає на виживання. Диктатор чудово розуміє, що поразка неминуча, а у його найближчого оточення вже давно є розуміння краху його режиму.

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