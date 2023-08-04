Путін створює умови, щоб залучити до армії якомога більше добровольців – ISW

Кремль хоче створити сприятливі умови, щоб залучити якомога більше добровольців для служби в армії.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

В огляді експертів вказується, що Кремль "намагається створити сприятливі умови для залучення добровольців до служби в російських збройних силах".

Російський диктатор Путін підписав указ про обов'язкове державне страхування життя і здоров'я добровольців і мобілізованих, які беруть участь у війні проти України.

Російська влада повідомляє, що їй вдалося залучити понад 231 000 добровольців у період з січня по липень 2023 року.

В свою чергу російська служба BBC повідомила, що скоріше за все, сюди враховані не тільки новобранці із числа цивільних, оскільки МО Росії набирає персонал з терористичного угруповання "Вагнер", а також призовники.

Крім того, у звіті ISW вказується, що МО РФ не оснащує загони тероборони, які діють у західних регіонах. Російські "воєнкоми" повідомляють, що загони тероборони Бєлгородської та Курської областей не забезпечили бойовими кулеметами, натомість запропонувавши їм мисливські рушниці.

Також повідомляється про створення добровольчого полку у Республіці Башкортостан, який складається з щонайменше з 10 добровольчих загонів і батальйонів.

Щодо українського контрнаступу у в огляді вказують, що українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту 3 серпня і, за повідомленнями, просунулися вперед на деяких напрямках.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мешканців тимчасово окупованого Мелітополя беруть на військовий облік для подальшої мобілізації до російської армії.

Крім того, ми раніше інформували, що Фінляндські прикордонники очікують значного напливу нелегальних мігрантів з Росії, які намагатимуться втекти з країни через проведення мобілізації.

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