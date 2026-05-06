Путін свідомо провокує Україну на удари по Москві 9 травня: ЗМІ назвали причину

Російський диктатор Володимир Путін / © ТСН.ua

Реклама

Російський диктатор Володимир Путін напередодні 9 травня навмисно зірвав шанси на перемир’я масштабними бомбардуваннями українських міст, щоб спровокувати Україну на атаки по Москві та отримати привід для подальшої радикальної ескалації війни.

Про справжні мотиви господаря Кремля та ймовірні наслідки таких провокацій пише польське видання Rzeczpospolita.

Зірване перемир’я як пастка для Києва

У Європі сподівалися на крихкий шанс тимчасового перемир’я, особливо після того, як Україна запропонувала розпочати безстроковий режим тиші ще від 6 травня. Проте росіяни знищили цю можливість, цинічно порушивши власні обіцянки та скинувши авіабомби на Запоріжжя і Краматорськ, внаслідок чого загинуло 27 осіб та щонайменше 120 зазнали поранень, а в Сумах ворожий дрон влучив просто в дитячий садок.

Реклама

«Путіна цікавлять винятково військові паради, а не людське життя», — констатував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи зірвану Кремлем пропозицію миру.

Здоровий глузд підказував, що Москві була б вигідна пауза для захисту своїх нафтопереробних заводів від українських дронів і безпечного проведення параду на Красній площі. Проте свідомі бомбардування українських міст свідчать про те, що диктатор навмисно розв’язує руки владі в Києві для болісного реваншу саме 9 травня.

Навіщо Путіну удари по Москві

Польські оглядачі припускають, що застаріла пропаганда про «боротьбу з фашистами» більше не працює на тлі економічного спаду та жорстких репресій, тому Кремль відчайдушно потребує нового претексту для ескалації. Саме поява українських безпілотників під час священного для російської влади Дня Перемоги могла б стати таким потужним тригером.

Гіпотетичну атаку на Москву Путін міг би використати для перевірки лояльності власного оточення на тлі своїх параноїдальних страхів та для оголошення нової хвилі примусової мобілізації, яка необхідна через колосальні втрати армії РФ. Крім того, це дозволило б Кремлю звинуватити українців в остаточному зриві заморожених мирних переговорів за посередництва США.

Реклама

Найрадикальнішим сценарієм аналітики називають можливе випробування тактичної ядерної зброї у відповідь на «зіпсоване» свято, тим більше, що раніше Москва вже погрожувала масованим ударом по центру Києва. Загалом експерти впевнені, що Путін просто не має ідеї для існування Росії без війни, адже будь-яке послаблення цензури та режиму стало б фатальним для його диктатури.

Нагадаємо, генерал Романенко вважає «сакральні дати» РФ, як-от 9 травня, найкращим часом для українських атак, але не по Москві. Він закликав скористатися перекиданням російської ППО до Москви для захисту параду та завдати удару по Керченському мосту.

Новини партнерів