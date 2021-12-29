Путін та Лукашенко домовилися про спільні військові навчання: оголошено час та місце їх проведення

Путін та Лукашенко домовилися про спільні військові навчання: оголошено час та місце їх проведення

Спільні тренування армійських підрозділів Росії та Білорусі заплановано на початок 2022 року.

У середу, 29 грудня, під час переговорів у Санкт-Петербурзі президента Росії Володимира Путіна та білоруського лідера Олександра Лукашенка було підтверджено попередню домовленість про проведення російсько-білоруських військових навчань.

Як повідомляє російське агентство “РИА Новости”, спільні тренування армійських підрозділів двох країн відбудуться в лютому-березні 2022 року на території Білорусі.

Під час зустрічі Лукашенко попросив Путіна проводити більше навчань в Білорусі. Така взаємодія армій, за його словами, має піти на користь у відносинах цих держав.

"Як ви і пропонували, проведемо на початку року. В лютому або березні. Не знаю, коли вони там вирішать", – запевнив білоруського лідера Путін.

Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що в разі, коли "Росія опиниться перед агресією України", то Білорусь займе сторону Москви.

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