Путін та Лукашенко домовилися про спільні військові навчання: оголошено час та місце їх проведення

Спільні тренування армійських підрозділів Росії та Білорусі заплановано на початок 2022 року.
У середу, 29 грудня, під час переговорів у Санкт-Петербурзі президента Росії Володимира Путіна та білоруського лідера Олександра Лукашенка було підтверджено попередню домовленість про проведення російсько-білоруських військових навчань.
Як повідомляє російське агентство “РИА Новости”, спільні тренування армійських підрозділів двох країн відбудуться в лютому-березні 2022 року на території Білорусі.
Під час зустрічі Лукашенко попросив Путіна проводити більше навчань в Білорусі. Така взаємодія армій, за його словами, має піти на користь у відносинах цих держав.
"Як ви і пропонували, проведемо на початку року. В лютому або березні. Не знаю, коли вони там вирішать", – запевнив білоруського лідера Путін.
Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що в разі, коли "Росія опиниться перед агресією України", то Білорусь займе сторону Москви.
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