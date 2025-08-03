Путін та Лукашенко відвідали церкву з фрескою про війну в Україні: фото

Олександр Лукашенко і Володимир Путін у Валаамському монастирі / © Associated Press

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Під час спільного перебування на території Валаамського монастиря у російській Карелії президент РФ Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідали церкву, в якій намальована фреска про війну в Україні.

На це звернули увагу у своєму сюжеті російські пропагандисти з телеканалу «Россия 1», повідомляє видання «Агентство».

У сюжеті повідомляється, що «в цьому храмі поминають російських солдатів усіх часів, і, звичайно, серед них учасники спеціальної військової операції».

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Російські пропагандисти акцентували на тому, що тут навіть є фреска із зображенням російського солдата, який під час війни в Україні перев’язує рани солдату ЗСУ.

© скриншот з відео

«Православна церква, як і століття тому, духовно підтримує російську армію», — стверджують в сюжеті.

На стіні церкви дійсно намальовано російського окупанта, в якого на рукаві зображена літера Z у кольорах георгіївської стрічки, та пораненого військового ЗСУ з прапором України на рукаві.

Як свідчить публікація військового відділу Московського патріархату, ця фреска у церкві Смоленської ікони Божої Матері на території Валаамського монастиря з’явилася не пізніше серпня 2023 року. Однак згадали про неї лише під час відвідин Путіна та Лукашенка.

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Як відомо, очільник Російської православної церкви патріарх Кирило (Гундяєв) неодноразово виправдовував вторгнення Росії до України. Після оголошення мобілізації він фактично пообіцяв спокуту гріхів тим, хто пішов воювати.

2023 року московський патріарх заявив, що Росія війною в Україні відстоює «духовні цінності» та закликав православних росіян допомагати військовим.

У березні 2024 році РПЦ на Всесвітньому російському народному соборі під головуванням патріарха Кирила назвала війну з Україною «священною».

Нагадаємо, очільник УПЦ МП митрополит Онуфрій повинен до 18 серпня 2025 року оголосити про вихід зі структури РПЦ.

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2 липня цього року президент Зеленський позбавив українського громадянства главу УПЦ (МП) митрополита Онуфрія через наявність у нього російського паспорта.