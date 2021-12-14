Путін та Макрон під час телефонної розмови обговорили ситуацію навколо України - Кремль

Путін та Макрон під час телефонної розмови обговорили ситуацію навколо України - Кремль

Розмова очільників Франції та РФ відбулася з ініціативи Макрона.

Президенти Франції та Росії Еммануель Макрон та Володимир Путін 14 грудня провели телефонну розмову, під час якої, зокрема, обговорили ситуацію поблизу українських кордонів.

Про це повідомляє пресслужба адміністрації президента Володимира Путіна.

Як зазначається, переговори відбулися з ініціативи французького лідера. В ході розмови, як йдеться на сайті президента країни-агресорки, Путін заявив про те, що Київ нібито порушує Мінські угоди.

" Володимир Путін навів конкретні приклади, що свідчать про порушення Києвом Мінських угод, які є безальтернативною основою врегулювання внутрішньоукраїнської кризи. Відзначено також, що українська влада навмисно загострює обстановку на лінії зіткнення, причому за потурання низки західних країн. Крім того, відбувається накачування України сучасною зброєю, що створює пряму загрозу безпеці Росії", - йдеться у заяві Кремля.

Також Путін далі наполягав на негайному запуску міжнародних "переговорів для гарантування виключення просування НАТО на Схід та розміщення озброєння в Україні, що загрожують Росії".

Як повідомлялося, за інформацією ЗМІ, п резидент України Володимир Зеленський, новий канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон можуть зустрітися перед самітом "Східного партнерства" 15 грудня.

Нагадаємо, Росія погрожує війною, якщо США та НАТО не пристануть на їхні вимоги.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії наголошував, що НАТО зіткнеться з "тяжкими наслідками" в разі розширення на схід. Також у Міністерстві закордонних справ РФ закликали НАТО офіційно відмовитися від декларації 2008 року щодо прагнення України та Грузії стати членами Альянсу.

Втім, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг розкритикував цю вимогу, наголосивши, що "відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників НАТО і Україна - і ніхто інший".

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