Росія внесла Угорщину до списку "недружніх країн". Причиною такого рішення називають, що нібито Будапешт "підписався під усіма антиросійськими санкційними ЄС".

Про це заявив посол РФ в Угорщині Євген Станіславов.

"Якоюсь мірою Будапешту це вдається (захистити свої інтереси - пропагандисти), але факт залишається фактом: Угорщина підписалася під усіма антиросійськими санкційними пакетами Брюсселя і змушена їх суворо виконувати. Саме тому вона віднесена до категорії недружніх Росії країн, на адресу яких можуть застосовуватися наші заходи у відповідь", - цитує його пропагандистське ЗМІ.

Дипломатичні відновини Угорщини та Росії

Нагадаємо, уряд Угорщини підтвердив інформацію про своє вето на спільну заяву щодо виданого Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Опісля в Будапешті заявили, що не будуть арештовувати російського злочинця Володимира Путіна, якщо той відвідає країну. В уряді пояснили, що нібито для цього нібито нема законних підстав.