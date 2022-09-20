Путін та Шойгу, ймовірно, звернуться до російського народу: що відомо

Сьогодні, 20 вересня, ввечері російський диктатор Володимир Путін ймовірно звернеться до російського народу.
Про що саме говоритиме Путін наразі не відомо. Ймовірно, російський президент казатиме про підготовку до так званих "референдумів" на окупованих територіях, зокрема у самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.
Про це повідомило російське агентство РБК з посиланням на власні джерела, близькі до адміністрації Путіна.
Стало відомо також, що зі зверненням може виступити й міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Тема його виступу теж поки невідома. Звернення Путіна та Шойгу, можливо, відбудеться о 20:00 за місцевим часом.
Тим часом ЗМІ повідомляють, що Єлисейський палац терміново запросив телефонну розмову президента Франції Еммануеля Макрона з російським диктатором Володимиром Путіним. Ймовірно, тема торкатиметься тих таки "референдумів".
Нагадаємо, у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" заявили про плани якнайшвидше провести так звані "референдуми" про входження цих регіонів до складу Росії. Окупанти навіть визначилися з датами — від 23 до 27 вересня цього року.
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