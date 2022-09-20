Путін та Шойгу, ймовірно, звернуться до російського народу: що відомо

Про що саме говоритиме Путін наразі не відомо. Ймовірно, російський президент казатиме про підготовку до так званих "референдумів" на окупованих територіях, зокрема у самопроголошених "ЛНР" і "ДНР", а також на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомило російське агентство РБК з посиланням на власні джерела, близькі до адміністрації Путіна.

Стало відомо також, що зі зверненням може виступити й міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Тема його виступу теж поки невідома. Звернення Путіна та Шойгу, можливо, відбудеться о 20:00 за місцевим часом.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що Єлисейський палац терміново запросив телефонну розмову президента Франції Еммануеля Макрона з російським диктатором Володимиром Путіним. Ймовірно, тема торкатиметься тих таки "референдумів".

Нагадаємо, у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" заявили про плани якнайшвидше провести так звані "референдуми" про входження цих регіонів до складу Росії. Окупанти навіть визначилися з датами — від 23 до 27 вересня цього року.

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