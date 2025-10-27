Дональд Трамп та Путін / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Путін продовжать рухатися шляхом ескалації, що може призвести до відкритого конфлікту Росії з країнами Заходу.

Про це у прямому етері телеканалу Еспресо заявив український журналіст і публіцист Віталій Портников.

«Я думаю, що буде посилення тиску. І санкційного, і, можливо, будуть якісь рішення по зброї», — припустив Портников.

Реклама

Він зауважив, що Трамп наразі вже ухвалив рішення і впродовж кількох тижнів спостерігатиме за реакцією Кремля.

«Тобто, що він буде робити? Він зараз ухвалив рішення. Буде два тижні чи три дивитися, як Путін відреагує. Буде чекати конструктивної реакції від Путіна. Путін не буде реагувати конструктивно, а буде казати: „Ми ще дві ракети запустимо“. Він буде нові санкції запроваджувати», — зазначив журналіст.

На думку Портникова, найближчим часом ключову роль у санкційній політиці гратиме міністр фінансів США Скотт Бессент.

«Який, до речі, мені таке враження, давно хотів. В нього такий настрій. І нарешті йому дали можливість. В нього вже є все на столі, що можна здійснювати. Будуть нові санкції. Путін знову буде реагувати: „Ах, так, Росія, русские не сдаются“», — наголосив Портников.

Реклама

Журналіст також нагадав про улюблений вислів Путіна, що «суверенна держава не може ухвалювати рішень під тиском». Портников висміяв таку риторику Кремля.

«Ми можемо Путіну теж саме сказати, що ми взагалі живемо. Дмитрієв вже говорить, що він всім дарує цитати Путіна на шоколадних цукерках. От і у нас є така цукерка, де написано, що суверенна держава не може ухвалювати рішення під тиском, так що припиніть тиск. Буде це, і вони весь час будуть йти далі по дорозі до подальшої ескалації. Питання в тому, чи не викличе війну Росії та Заходу», — іронізував він.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не буде зустрічатися з російським диктатором Путіним, поки не буде «повного розуміння щодо укладання угоди про мир в Україні».

Ми раніше інформували, що президент Фінляндії закликав лідерів ЄС продовжувати постійну комунікацію з адміністрацією США, щоб завадити Росії вплинути на позицію Трампа щодо війни в Україні.