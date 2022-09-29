Путін та його оточення не схильні до самогубства: генерал США - про ядерні погрози Росії

Колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Годжес вважає, що Путін і його оточення не наважаться "натиснути на червону кнопку" через рішуче попередження Байдена.

Російський диктатор Володимир Путін не наважиться завдати ядерного удару, адже він та його оточення "не схильні до самогубства".

Про це заявив колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес, інформує "ВВС-Україна".

За словами Годжеса, США будуть вимушені радикально відповісти на ймовірне застосування Росією ядерної зброї, бо "Росія може скоїти це знову. За цим спостерігає Китай, Іран, Північна Корея".

"Інші країни, які мають ядерну зброю, можуть побачити – ого, якщо Сполучені Штати серйозно не відреагують, тоді, можливо, вони також зможуть застосувати ядерну зброю, щоби утримувати в заручниках своїх сусідів", – припускає експерт.

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Годжес переконаний у рішучості Байдена та його адміністрації: "Він (Байден) сказав: "Так, звичайно, ми відповімо. Я не буду розповідати вам, як, але це змінить обличчя війни для Росії".

Генерал запропонував Пентагону підготував перелік варіантів для президента Байдена. Одним із яких було б, наприклад, знищення Чорноморського флоту РФ.

"І, звісно, Кремль це знає. Тому, якщо вони це знають і усвідомлюють, що ми справді це зробимо, я вважаю малоймовірним, що вони справді застосують ядерну зброю. Я не вважаю, що Путін і люди з його оточення, - якими б злими вони не були, - що вони схильні до самогубства. І я думаю, що люди, які тримають президента Путіна у владі, думають, що після нього буде життя, і що після нього буде Росія. Тому Захід, міжнародне товариство має зосередитися на цих людях, кажучи: "Дивіться, не дозвольте йому скинути Росію зі скелі", – підсумував Бен Годжес.

Нагадаємо, 29 вересня видання CNN з посиланням на розвіддані США повідомило, що ймовірність того, що президент РФ Володимир Путін застосує тактичну ядерну зброю у війні проти України, можливо, є найвищою від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Напередодні у Пентагоні заявили, що "серйозно ставляться" до ядерних погроз Путіна.

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