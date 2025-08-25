Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Російський президент Володимир Путін та його оточення можуть незабаром пошкодувати про рішення публічно висміювати президента США Дональда Трампа.

Про це пише видання New York Post

На саміті в Алясці Путін дав Трампу нову надію на досягнення мирної угоди щодо війни в Україні, однак події після зустрічі більше нагадують ситуацію, коли Люсі знову ставить Чарлі Брауну під футбольне приниження.

Реклама

Після початкових сигналів щодо можливості зустрічі, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров фактично відмовився від будь-яких шансів на особисту зустріч Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

У програмі NBC Meet the Press Лавров заявив: «Зустріч не запланована», і жодна не відбудеться без попередньої домовленості, що відповідатиме «президентському порядку денному» Путіна. За словами міністра, цей порядок денний «взагалі не готовий»: Україна має публічно погодитися ніколи не вступати до НАТО, Зеленський повинен скасувати закони, які Лавров вважає забороною «російської мови», і попередньо погодитися на «територіальні питання», які він не уточнив.

Лавров також підтвердив, що Росія вважає Зеленського не «легітимним» президентом України, хоча «ми визнаємо його де-факто головою режиму».

За словами аналітиків, така риторика збігається з тижневим тиском Лаврова та його команди на Україну, зокрема вимогами щодо неможливості розміщення європейських військ в Україні та отримання права вето на будь-які гарантії безпеки Києву після війни. Крім того, Росія наполягає на попередній згоді України віддати половину Донбасу, яку Путін намагається контролювати з 2014 року.

Реклама

Все це явно суперечить словам віцепрезидента США JD Ванса щодо домовленостей Путіна на саміті в Анкориджі: «Вони визнали, що не зможуть встановити маріонетковий режим у Києві, і, що важливо, визнали наявність певних гарантій безпеки для територіальної цілісності України», — сказав Ванс на NBC.

З самого початку вторгнення Путін стверджував, що має намір усунути нібито «неонацистський» режим у Києві (хоча Зеленський є євреєм!) і наполягав, що Україна завжди була частиною Росії і не мала стати незалежною. Якщо б він справді хотів домовитися про тривалий мир, він би відкинув ці ілюзії та наказав Лаврову і його підлеглим припинити подібні дії.

Натомість Путін дозволяє своїм підлеглим прямо тролити не лише Зеленського, а й самого Трампа. Американський президент повільно демонструє невдоволення, нещодавно заявивши, що «дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи» країну-агресора — очевидне попередження про можливу підтримку США для ударів по території Росії.

Це додається до інших загроз, які Трамп поки що залишив на столі, включно з вторинними санкціями, що можуть паралізувати російську економіку та воєнну машину.

Реклама

Після саміту в Алясці Трамп чітко дав зрозуміти, що Путін мав лише два тижні, щоб публічно просунутися до особистої зустрічі з Зеленським як ключового кроку до мирної угоди. Тиждень уже минув, а Росія не зробила нічого, окрім сигналів, що жодна зустріч не відбудеться, якщо Україна не погодиться заздалегідь на всі питання, що підлягають обговоренню.

Таким чином, аналітики оцінюють дії Путіна як демонстрацію «мистецтва невигідної угоди», коли Трамп постає як наївний гравець, який повірив у всі обіцянки російського президента в Анкориджі. Росіяни, на їхню думку, вважають, що їм вдасться принизити лідера вільного світу; однак експерти попереджають, що для Путіна це може дорого обійтися, коли Трамп остаточно припинить ілюзії щодо його намірів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його нещодавні переговори з президентом США Дональдом Трампом вказують на те, що американський лідер втрачає терпіння щодо очільника Кремля Володимира Путіна через затримки Росії у просуванні до миру в Україні.