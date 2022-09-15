Путін та золота лопата: як очільник Кремля "розважався" в Узбекистані (відео)

Російський диктатор Володимир Путін, який поїхав в Узбекистан на саміт Шанхайської організації співробітництва, займався нецарським ділом. Очільник Кремля взяв участь у церемонії посадки дерев очільниками країн-учасниць зустрічі.

Хоча, аби Путін відчував себе, як вдома, по-багатому, він садив дерево Російської Федерації за допомогою золотої лопати.

Фото із церемонії посадки дерева Росії оприлюднила пресслужба Кремля.

Відео, як господар Кремля садив деревце, публікують російські засоби масової пропаганди. На кадрах видно, як Путін, одягнений у костюм та взутий у класичні туфлі, спочатку глянув на дерево, тоді взяв в руки золоту лопату, закопав дерево та полив його із золотого відра. Біля дерева поставили табличку із написом: "Дерево посаджено президентом РФ В. Путіним 15 вересня 2022".

У посадці дерев також взяли участь президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизії Садір Жапаров, прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв як глави делегацій держав – членів ШОС, а також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, президент Ірану Сейєд Ебрахім Раїсі та президент Монголії Ухнагійн Хурелсух як глави делегацій держав – спостерігачів у ШОС.

Нагадаємо, на думку військових експертів, оточення президента Росії Володимира Путіна починає "розгойдувати човен", щоб примусити його обрати собі наступника і піти у відставку.

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