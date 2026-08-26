Війська РФ / © Associated Press

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Додаткова мобілізація 300 тисяч осіб, яку готується провести Росія, може зрештою покласти край війні, однак зовсім не за сценарієм, на який розраховує диктатор Путін.

Про це у колонці для The Telegraph написав полковник британської армії Геміш де Бреттон-Гордон.

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Він зазначає, що нова хвиля мобілізації може повторити сценарій радянської війни в Афганістані, коли до СРСР поверталися тисячі загиблих призовників — «хлопчиків у цинку». Тоді матері радянських солдатів виходили на марші до Кремля, вимагаючи повернути їхніх дітей додому.

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«Цинкові труни, що поверталися з Афганістану, горе і гнів, які вони викликали, стали важливим чинником не лише у завершенні війни, а й у розпаді Радянського Союзу», — пише автор.

Водночас де Бреттон-Гордон наголошує, що нинішня війна Росії проти України вже призвела до значно більшої кількості жертв. Однак усередині Росії вона досі не спричинила масштабних протестів.

Причину цього він вбачає у тому, що досі «Путіну вдавалося уникати відправлення на фронт призовників російського походження проти їхньої волі».

«Російська армія поповнювалася полоненими, найманцями, представниками етнічних меншин та чоловіками з бідних регіонів, яких приваблювали зарплати, надзвичайно високі за російськими мірками, або обіцянка звільнення з в’язниці».

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На думку автора, такі люди стали «витратним матеріалом» для мешканців Москви та Петербурга.

Окремо він звернув увагу на стан російської окупаційної армії. За його словами, військові мають проблеми з оснащенням, потерпають від холоду та голоду, а також зазнають жорстоких покарань, щоб змусити їх іти на поле бою.

«Це м’ясорубка, що пожирає молодих людей з промисловою швидкістю», — так він охарактеризував армію Путіна.

Водночас масова мобілізація сотень тисяч чоловіків із більш заможних родин, як вважає експерт, може кардинально змінити політичну ситуацію в Росії. У такому разі війна може вперше безпосередньо торкнутися і умовного російського «середнього класу».

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«Раптово на смерть на Донбас може бути відправлений не син якоїсь чеченської чи татарської матері, не звільнений з в’язниці злочинець і не іноземний найманець. Це можуть бути їхні власні сини», — додав він.

Саме це, на думку автора, і становить реальну небезпеку для Путіна. Відтак російський диктатор опиняється «перед непростим вибором»: продовжувати війну чи визнати провал.

«Путін, схоже, вірить, що якщо він просто зможе пережити Україну та її союзників, перемога якимось чином прийде сама собою, у стані виснаження», — додав експерт.

Водночас він наголосив, що європейські союзники, як і раніше, мають продовжувати постачати Україні зброю, щоб вона могла протистояти Росії.

Раніше повідомлялося, що постійний представник України при ООН Андрій Мельник попередив росіян про можливу масштабну мобілізацію після виборів до Держдуми та закликав не чекати повісток.

Ми раніше інформували, що у Росії зростає кількість повідомлень про примусове вербування на війну.

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