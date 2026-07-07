Путін тепер планує серію атак та вибухів в Німеччині: в Bild розкрили подробиці

Прапор Німеччини / © УНІАН

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На сербсько-угорському кордоні затримали двох чоловіків, яких підозрюють у підготовці диверсії на території Німеччини. Ймовірною ціллю могло бути підприємство, яке відіграє важливу роль у виробництві озброєння для України.

Про це пише BILD.

За даними BILD, спецоперацію на початку червня провела сербська поліція. Видання стверджує, що двох підозрюваних затримали на сербсько-угорському кордоні. Повідомляється, що вони мали при собі вибуховий пристрій.

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Як зазначає видання, операція стала можливою завдяки інформації, отриманій від партнерських розвідувальних служб та німецьких органів безпеки.

Минулого тижня Федеральне відомство із захисту конституції Німеччини поінформувало інші силові структури про проведене затримання. Водночас у німецьких відомствах називають цю справу «розвідувальним розслідуванням, що триває», тому деталі поки не розголошуються.

Якою могла бути ціль

За інформацією BILD, слідчі перевіряють версію, що об’єктом можливої атаки мало стати підприємство, пов’язане з виробництвом озброєння для України.

При цьому видання наголошує, що офіційно конкретний завод не називають. Відомо лише, що в Німеччині працюють кілька оборонних підприємств, які виготовляють системи озброєння для потреб України.

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Що заявив глава МВС Німеччини

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт, представляючи доповідь про захист конституції за 2025 рік, повідомив про запобігання «запланованим атакам із застосуванням вибухових речовин», які були спрямовані проти Німеччини.

За його словами, ці плани вдалося зірвати завдяки своєчасним діям щодо осіб, причетних до їхньої підготовки. У самій доповіді також зазначається, що Німеччина регулярно стикається з гібридними загрозами.

«Ми регулярно стаємо мішенню гібридних атак з боку Росії. Російська держава хоче дестабілізувати наше суспільство, підірвати нашу демократію та послабити нашу підтримку України», — йдеться в документі.

За даними BILD, ця справа стала одним із перших результатів роботи нового Об’єднаного центру протидії гібридним загрозам, який відкрили в Берліні у червні 2026 року.

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Видання також нагадує, що останнім часом у Німеччині правоохоронці розслідують кілька справ, пов’язаних із підозрами у шпигунстві та підготовці диверсій. Зокрема, йдеться про затримання громадянина Казахстану за підозрою у передачі інформації російській розвідці, а також судовий процес щодо трьох громадян України, яких обвинувачують у зборі інформації про логістичні маршрути на користь російських спецслужб.

Гібридні атаки Росії — останні новини

Нагадаємо, російські хакери викрали логіни та паролі співробітників МЗС Великої Британії та місцевих органів влади. Облікові дані виставили на продаж у даркнеті за понад 40 тисяч фунтів. Атака, відома як FortiBleed, скомпрометувала понад 80 тисяч фаєрволів Fortinet. Під загрозою також дані NHS та інших критичних об’єктів інфраструктури.

Також, США попередили, що Росія планує провокацію на території Польщі. За даними The Telegraph, це можуть бути удари дронами або ракетами по критичній інфраструктурі, імітація повітряних атак чи навіть невелике наземне вторгнення російських або білоруських військових. Провокацій очікують за кілька місяців.

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