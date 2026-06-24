Путін терміново шукає бензин у сусідів: яка ситуація з пальним

Володимир Путін / © Associated Press

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Росія домовляється з Казахстаном про купівлю 50 тисяч тонн бензину АІ-92. Це потрібно Москві, щоб покрити дефіцит пального, який виник через зупинку роботи кількох великих нафтозаводів.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на чотири джерела в галузі.

Росія шукає допомоги з бензином — що відомо

Через атаки українських безпілотників зупинилися нафтопереробні заводи в центрі Росії. Це призвело до падіння виробництва бензину на 25%. Тепер російський уряд намагається стабілізувати ринок. РФ планує обмежити експорт, збільшити субсидії для заводів та почати імпорт пального. Ці кроки доволі нетипові для країни, яка раніше була одним із найбільших експортерів нафтопродуктів у світі.

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Джерела в галузі зазначають, що оскільки Казахстан є відносно невеликим виробником пального, значні обсяги поставок малоймовірні. Одним із можливих варіантів співпраці може стати бартерна схема.

«Поставки бензину до Росії можуть бути можливими в обмін на російське авіаційне паливо», — повідомило джерело в Казахстані.

Чи допоможе Казахстан Росії?

Ситуація ускладнюється тим, що Казахстан також очікує дефіциту авіапального в липні через зростання попиту, планове технічне обслуговування Атирауського нафтопереробного заводу та зменшення імпорту з Росії.

Попри те, що раніше міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов заявляв, що Астана не отримувала офіційних запитів від Москви, Росія вже вживає екстрених заходів.

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Зазнаається, що цього місяця влада дозволила НПЗ виробляти пальне для внутрішнього ринку з нижчими характеристиками якості. Крім того, розглядаються варіанти імпорту бензину морським транспортом. Це свідчить про критичний рівень перебоїв у паливному секторі РФ.

Міністерство енергетики Росії наразі не надало офіційних коментарів щодо цієї ситуації. Країни є членами Євразійського економічного союзу, що дозволяє безмитні поставки вуглеводнів у межах встановлених щорічних балансів.

Криза з пальним в РФ — останні новини

Нагадаємо, регіони РФ накрила серйозна паливна криза. Так, у Підмосков’ї та Москві фіксують дефіцит бензину, величезні черги на АЗС та космічні ціни на пальне.

Раніше ми писали, що українські безпілотники двічі атакували Московський нафтопереробний завод у червні.

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Також ми писали, що Московський нафтопереробний завод, який зазнав ударів безпілотників, імовірно, не відновить роботу найближчим часом. Йдеться про щонайменше пів року.

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