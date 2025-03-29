Путін і Трамп / © Associated Press

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Кремль має продуману стратегію, щоб перевірити, як далеко готовий зайти президент США Дональд Трамп, домагаючись від Європи ослаблення санкцій.

Таке припущення висунуо видання Bloomberg.

Росія вимагає підключення однієї зі своїх найбільших державних фінансових установ «Россільгоспбанку» до міжнародної системи обміну повідомленнями SWIFT як умову для прийняття перемир’я в Чорному морі, укладеного за посередництва США.

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Мета вибору саме цього банку полягала в тому, щоб подивитися, чи зможе Трамп домогтися від ЄС зняття санкцій із системою SWIFT (а це перебуває у компетенції Європи).

«Володимир Путін перевіряє, чого можна досягти разом із Трампом, і успіх із SWIFT може призвести до поступового ослаблення режиму санкцій загалом», — сказали джерела видання.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скот Бессент вже заявив, що його країна за певних умов готова послабити санкції проти Росії.

У Міністерстві закордонних справ РФ вже заявили, чого саме Москва очікує в рамках такого послаблення, передають російські пропагандисти.

Так, за словами речниці МЗС Марії Захарової, Росія очікує про зняття обмежень із «Россєльхозбанка» та підключення до системи SWIFT. Крім того, влада країни-терористки очікує на розблокування російського сільгоспекспорту за сприяння США.

Спецпредставник президент США Дональда Трампа Стів Віткофф заявляв, що пом’якшення санкцій проти Росії може відбутися після досягнення угоди про припинення вогню в Україні.

Водночас у Євросоюзі заявили, що однією з головних умов для скасування або зміни санкцій союзу щодо Росії стане виведення всіх її військ з України.