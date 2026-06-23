Путін цинічно відреагував на атаки ЗСУ по Москві та інших регіонах РФ: що він придумав

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін після довгого мовчання прокоментував удари України по РФ. Він вигадав, що ЗСУ завдають ударів нібито через погіршення ситуації на фронті та щоб залякати туристів.

Про це російський «фюрер» сказав своїм пропагандистським ЗМІ.

«Росії через різні канали прямо кажуть, що Київ своїми ударами хоче вплинути на енергоресурси та туристичний сезон», — заявив він.

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Ба більше, Путін у бункері думає, що його армія перемагає на фронті, захоплюючи «одну за одною» українські території. Також він звинуватив Україну в атаці на цивільні об’єкти, однак в офіційних зведеннях присутня інформація лише про ураження військових цілей противника.

«Київ у міру погіршення для нього ситуації на фронті почав застосовувати тактику нанесення ударів по цивільних об’єктах РФ», — пофантазував очільник Кремля.

Суперечливі заяви Росії про війну

Нагадаємо, у Кремлі заговорили про переговори із Україною, але висунули ультиматум. Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що РФ готова до переговорів, але вона не відкидає бажання продовжувати війну далі та «досягти цілей „СВО“».

Тим часом помічник диктатора Росії Юрій Ушаков заявив, що Росія буде воювати «до останнього українця». Він цинічно заявив, що лідери G7 зустріччю у Франції перекреслили саміт США — Росія в Анкориджі.

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