Путін у Беслані: диктатор показово впав на коліна, а потім заговорив про Курськ

Путін знову хоче уваги – тепер став грати на крові дітей відкрито. Якщо ви не можете зрозуміти, про яку саме історію мова, то згадайте одну з найкривавіших трагедій у Беслані. Тоді сотні дітей загинули від рук терористів, саме така версія у Путіна, хоча, кажуть, що наказ розстріляти школу віддав саме він. І раптом – вперше за 16 років – Путін поїхав до пам’ятника в Беслані та впав на коліна перед камерами.

Що це був за жест, для чого Путін зіграв на публіку і як це пов’язано з Курщиною – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Трагедія в Беслані і цинізм Путіна

1 вересня 2004 рік всі йдуть на урочисту шкільну лінійку, щоб вже за кілька годин сісти за парти. Та цей день у Росії перетворився у масштабну трагедію із сотнями вбитих дітей. Теракт у Беслані – це злочин, який так і не був розслідуваний, бо що? Бо Путін так наказав, адже проти самого себе справу не відкриєш, хоча це була одна з найбільших трагедій в історії РФ. Нагадаємо, що тоді у заручниках опинилися сотні дітей-учнів цієї школи, а також їхні рідні та друзі, які прийшли разом із ними в день початку навчального року на святкову церемонію. Вже з перших годин російська влада у своєму стилі стала брехати про кількість заручників, применшуючи її в рази.

Криза вирішилася 3 вересня, але це "вирішення" стало найтрагічнішим епізодом усієї триденної епопеї. Якщо протягом перших двох днів жертв було одиниці, то 3 вересня протягом години в результаті розпочатого силами спеціального призначення штурму школи за підтримки важкої техніки, в тому числі танкових гармат, вогнеметів і гранатометів загинуло кількасот людей, переважно дітей. Більшість людей постраждала саме через застосування зброї масового ураження і пожежі в школі, яка спалахнула в результаті її застосування.

Однак офіційне розслідування повністю проігнорувало питання про відповідальність російської федеральної влади й так званого штабу зі звільнення заручників за важкі наслідки цього "визволення". Лише за офіційною версією російського уряду, 334 заручники, а здебільшого це діти, загинули, вони просто згоріли живцем. Усі ці роки від російської влади була тиша, на протести матерів, звісно, ніхто не зважав, а Путін ніби як забув про існування Беслану.

І от, вперше за 16 років кремлівський диктатор раптово приїхав до Беслану та впав на коліна біля пам’ятника жертвам цієї трагедії. Так, вам не почулося Путін впав на коліна біля пам’ятника тим, хто загинув з його вини у тому числі.

Дітей можна було врятувати

Путін займає правильно позу, так тримати. Але якщо в когось промайнула думка, що диктатор так раптово покаявся в гріхах чи ще щось, то ні, усе це добре спланована гра на камери, так, на крові дітей і вигадана путінським оточенням. Ви просто уявіть, який цинізм і абсурд! Зокрема про це в інтерв’ю TSN.ua заявила і російська політична аналітикиня Ольга Курносова. Вона, до речі, нагадала, що дітей можна було врятувати.

Дітей вбили, а матерів судили

Цікаво, що після теракту Путін відвідував Беслан лише один раз – у 2008 році, обіймаючи посаду прем'єр-міністра, він побував у місті за місяць до п'ятої річниці захоплення заручників. Крім цього, російський диктатор на камеру поспілкувався із “матерями Беслану”, а чи то дійсно матері загиблих, чи знову слухняні актори – питання, адже декілька років тому у РФ завершився суд над жінками, що влаштували акцію протесту в річницю теракту в школі №1 в Беслані. П'ять жінок, які втратили в теракті своїх близьких, організували акцію з футболками, на яких були звинувачення на адресу президента РФ Владіміра Путіна, тоді двом жінкам призначили штраф по 20 тисяч рублів, трьом жінкам були призначені громадські роботи по 20 годин. Тоді ж у Беслані напали і на журналістів, які знімали протест "матерів Беслану" 1 вересня. Тому за столом – явно не вони.

Якщо послухати те, що наговорив Путін, стає зрозуміло, що мова про совість не йде і близько.

Абсурдні заяви російського диктатора

"У етіх людєй нєт ні маралі, ні нравствєнності". Серйозно? Путін про себе так не соромиться казати? І до слова, уся "показуха" зроблена не просто так, і не через роковини, які наближаються, і совість не прокинулась. Усе це має пряму паралель з подіями на Курщині. Свого часу трагедія в Беслані значно занизила рейтинги кремлівському вождю. Зараз Путін точно так само намагається врятувати п’яту точку, яка горить через події у Курській області. Про це зокрема заявили і в Інституті вивчення війни. Зокрема, експерти зазначають, що кремлівський лідер відвідав місце облоги Бесланської школи в 2004 році і намагався пов’язати російську "контртерористичну" відповідь на українську операцію в Курській області з "успішною" російською контртерористичною операцією на початку 2000-х років.

Плюс до всього диктатор наголосив, що Росія зараз бореться з терористами в Курській області та Україні, так само як із терористами в Беслані у 2004 році. Стверджував, що РФ вийде так само переможцем проти України. І ні слова про те, що російська відповідь на терористичну атаку 2004 року була задокументована неефективною та небезпечною, а ще були всі шанси запобігти кривавій трагедії.

У 2017 році Європейський суд із прав людини постановив, що місцева російська влада знала про теракт 2004 року заздалегідь, але не посилила заходи безпеки та не попередила громадськість. Також суд заявив, що у реакції російських спецслужб бракувало формального керівництва та правил щодо боротьби з терористами, що призвело до нескоординованих дій, які поставили під загрозу заручників. Але як і тоді, так і зараз, Путін просто продовжує брехати й він готовий жертвувати своїм народом, аби тільки досягти своїх захмарних фантазій. І Курщиною, якщо треба, Путін пожертвує, і строковиками, і росіянами, які живуть на тій території, бо крім української Донеччини, нічого не бачить.

Ця потвора вбиває дітей, дорослих, воює з цивільними та обстрілює критичну інфраструктуру, каяття у цьому випадку навряд чи колись настане.

Раніше ми писали про те, що влада Росії умисно брехала про те, що трапилося в школі міста Беслан, а Маргарита Симоньян майстерно виконувала всі їхні вказівки.

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