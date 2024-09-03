Путін у Монголії: диктатор вчергове зганьбився на весь світ

Монголія, яка мала б заарештувати Путіна, зустріла його з усіма почестями. Цей прийом став справжнім ударом по Міжнародному кримінальному суду. Путін вже активно зустрічається з місцевими лідерами та дякує за запрошення.

А от яка реальна мета візиту, чому він не побоявся приїхати та чим Монголії обернеться ігнорування вимог усіх європейських країн та ордеру на арешт кривавого диктатора – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Путін виліз з бункера й поїхав до Монголії

Володимир Путін 2 вересня прибув із візитом до Монголії – країни, яка мала б арештувати кремлівського диктатора. Перед його приїздом на знак протесту кілька демонстрантів вийшли з українським прапором до Палацу уряду Монголії. А міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch раніше закликала Монголію заборонити в’їзд Путіну або ж заарештувати його. Нагадаю, що Монголія є членом Міжнародного кримінального суду і формально має заарештувати Путіна, оголошеного в міжнародний розшук через вивезення дітей з України до Росії. До речі, це перший візит Путіна до країни, яка ратифікувала Римський статут, з моменту видачі ордера на арешт. Однак Путіна зустріли з усіма почестями і вже 3 вересня він планує провести переговори з президентом Монголії Ухнаагійном Хурелсухом. І от, щасливий диктатор поспішає по червоній доріжці пожати руку президенту Монголії, який чхати хотів на всі зобов’язання. Путін цілує дитину, приймаючи квіти, поки його війська вбивають українських дітей.

Монголія проігнорувала ордер на арешт

Як ми вже згадували, напередодні на знак протесту проти візиту російського диктатора Володимира Путіна до Монголії кілька демонстрантів вийшли з українським прапором до Палацу уряду Монголії. Фото оприлюднило "Радіо Свобода". Але, президент Монголії продемонстрував справжній плювок на міжнародні правила та з усіма почестями, зустрів воєнного злочинця Путіна на центральній площі Улан-Батора. Що важливо, на третьому році повномасштабної війни – це вперше, коли кремлівський диктатор відвідує країну, яка є державою-учасницею Римського статуту МКС. Раніше речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Уряд Монголії завдав удару по Міжнародному кримінальному суду та системі міжнародного кримінального права, відтак працюватимуть із партнерами щодо наслідків такого вчинку. А ось що раніше заявляла старша радниця з питань міжнародного правосуддя правозахисної організації Елена Віньйолі.

"Монголія порушить свої міжнародні зобовʼязання як член Міжнародного кримінального суду, якщо дозволить президенту Росії Володимиру Путіну відвідати країну, не заарештувавши його. Прийом Путіна, який переховується від МКС, буде не тільки образою для численних жертв злочинів російських військ, але й підірве важливий принцип, що ніхто, незалежно від того, наскільки він сильний, не стоїть над законом"

Хто запевнив Путіна у безпеці

Але, як бачимо, Путін зовсім не боявся їхати до Монголії, адже добре знав, що там замість кайданків йому потиснуть руку. Раніше видання Bloomberg з посиланням на наближені до Кремля джерела повідомило, що Москва отримала запевнення від уряду Монголії: Путіна не затримають, коли він прибуде до країни. Впевненість у тому, що такого затримання не буде, висловив і речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Ми маємо відмінні стосунки з нашими партнерами з Монголії. І, звичайно, всі аспекти візиту президента ретельно підготовлені".

Про те, що очікувати арешту було не варто говорить і російська політична аналітикиня Ольга Курносова, а от чим закінчиться ця витівка для Монголії – ще питання, майбутнє політиків тепер під загрозою, адже на наступних виборах ті, хто приймали Путіна –можуть пролетіти.

Чому Монголія прийняла таке рішення

Український оглядач Віталій Портников зазначив, що у минулому Хурелсух – одна з ключових фігур Монгольської народної партії, тієї самої прорадянської партії, яка керувала Монголією всі десятиліття її залежності від Радянського Союзу, і якій вдалося частково зберегти свою владу після розпаду СРСР. Офіційно Монголія – нібито демократична держава, але її опозиція зараз практично не впливає на державну політику. Монголія – у складній ситуації. Вона має лише два великі кордони – з Китаєм та Росією та вимушена балансувати між двома тоталітарними державами. А провідне видання з питань політики Азійсько-Тихоокеанського регіону The Diplomat, звертає увагу на те, що важливу роль відіграє й енергетична залежність Монголії від її сусідів.

"Росія є джерелом 95% нафтопродуктів, які ввозить Монголія, і які складають понад третину усього її імпорту”

Мета візиту

Простими словами, Монголія намагається всидіти на двох стільцях. Але цікавий й інший момент, чому раптом Путін поїхав до іншої країни, яка в теорії могла б його арештувати? BBC пише, що офіційно мета візиту російського лідера в Улан-Батор - святкування 85-ї річниці спільної перемоги Монголії та СРСР над Японією у битві при Халхин-Голі. Але явно не на танці Путін їхав дивитися. Є інформація, що там також можуть підписати певні економічні угоди про співпрацю в енергетиці. Але, очевидно, у російського президента є й інша мета. Безперешкодним візитом до країни-учасниці МКС Путін намагатиметься дискредитувати міжнародний трибунал і створити прецедент, зазначає український оглядач Портников. Якщо йому так і не висунуть звинувачень, і він повернеться до Москви, це буде означати, що й інші держави, які ратифікували Римський статут, зможуть без серйозних наслідків запрошувати Путіна на міжнародні заходи. Ймовірно, у такий спосіб Путін шукав нагоди "принизити" міжнародний суд з моменту видачі ордера МКС на його арешт. Також російська політична аналітикиня припустила, чому насправді Путін виїхав до Монголії.

Реакція України

Нагадаємо, що перед тим як кривавий диктатор посунув до Монголії, Міністерство закордонних справ України висловлювало сподівання, що влада Монголії "усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем", і закликало заарештувати російського лідера та передати його прокурорам у Гаазі.

"Викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які Путін і решта військово-політичного керівництва РФ мають постати перед правосуддям".

Напередодні, коментуючи візит російського президента, радник керівника офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону припустив, що Монголія, скоріше за все, не заарештує Путіна.

"Це своєю чергою загрожує тотальному обнуленню репутації Міжнародного кримінального суду",

Для чого цей візит Путіну

І, на думку Подоляка, "Путін це робить свідомо". Тим часом у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна політик, дипломат та історик Роман Безсмертний заявив, що Відмова від арешту міжнародного злочинця Володимира Путіна матиме негативні наслідки для Монголії. Але навіть у разі арешту його буде неможливо вивезти до Гааги. Також за його словами, треба дивитися на історичний підтекст, оскільки цей візит пов'язаний із результатами бойових дій на озері Хасан і Халкін-Голі.

"Ми пам'ятаємо, тоді вони завершені були у вересневих числах і одна, і друга битви. І це якби Монголія обставляє візитом вождя, фюрера московського. Хоча, яке відношення має тодішній Радянський Союз до нинішньої Росії. Якщо говорити про правдивий контекст, то насправді Радянський Союз там показав свою повну небоєздатність".

Ігнорування Монголії

Він наголосив, що відповідно до Римського статуту та рішення МКС і видачі прокурором відповідної санкції на арешт Путіна Монголія зобов'язана вчинити такий акт, але в нинішній ситуації це монгольським керівництвом ігнорується.

"Які це санкції може мати? Безумовно, це вдарить по авторитету МКС, це говорить про нездатність міжнародної системи виконати навіть ті рішення, які вона сама народжує, це призведе до ускладнення відносин між МКС і Монголією. Зовсім недавно до складу МКС було додано представника від Монголії. Не виключено, що буде поставлено питання виключення і представника і Монголії зі складу підписантів і тих, хто ратифікував Римський статут".

Що відбувається у Монголії

Він наголосив, що ігнорування Монголією вимог, під якими вона підписалась, це ще один із кроків руйнування міжнародного порядку. Ну а тим часом у Кремлі звітують про хід зустрічей диктатора та президента Монголії.

"У Державному палаці розпочалася зустріч Володимира Путіна з Президентом Монголії Ухнагійн Хурелсухом. Розмова проходить у юрті – унікальній будові всередині палацу, створеному з урахуванням традицій та символів монголів. Перед початком зустрічі Володимир Путін залишив запис у книзі почесних гостей."

Російська пресслужба повідомила, що станом на 10 ранку завершилася бесіда Путіна та Ухнагійн Хурелсуха у вузькому складі, а попереду – переговори за участю членів делегацій. Своєю чергою Путін вкотре подякував Монголії за запрошення.

Нагадаємо, попри те, що Монголія ратифікувала Римський статут, очільник Кремля Володимир Путін поїде туди на запрошення свого монгольського колеги Ухнаагійна Хурелсуха, адже знає, що його не заарештують.

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