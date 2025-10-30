- Дата публікації
Категорія
Світ
Путін у пастці: експерт про ядерний ультиматум Трампа
Володимир Путін опинився у безвиході через власний ядерний шантаж.
«Путін сам себе переграв». Так експерт прокоментував наказ президента США Дональда Трампа про негайні випробування всієї американської ядерної зброї. Це потужний тиск, який ставить Кремль у безвихідь у його ж грі з ядерним шантажем.
Про це в ефірі «Еспресо» сказав голова ГО «Центр спільних дій», віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук.
Експерт назвав крок американського лідера безпрецедентним та прямою відповіддю на постійні погрози з боку Москви.
«Дональд Трамп надав наказ негайно розпочати випробування своїх ядерних носіїв — усієї ядерної зброї. Це нечувано. Це означає, що Путін уже сам себе переграв. Це відповідь на спроби вчергове залякати випробуванням ядерної зброї, і наразі ставки максимально піднято», — зазначив Рибачук.
На його думку, в цих нових перегонах у російського диктатора немає жодних шансів. «Це означає, що тиск продовжується», — додав експерт.
Фактор Китаю: подвійний удар по Путіну
Ситуацію для Кремля ускладнює і позиція Пекіна. Рибачук нагадав, що саме сьогодні відбулася зустріч Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
«Для Китаю ядерна зброя — абсолютно неприйнятна річ. Китай, попри підтримку РФ, завжди на цьому наголошував», — підкреслив він.
Олег Рибачук висловив упевненість, що сам Путін ніколи не наважиться застосувати ядерний арсенал, оскільки панічно боїться за власне життя, але розуміє лише мову сили.
«Зрозуміло, що людина (Путін, — ред.), яка хоче прожити 150 років, не буде свої ядерні ракети нікуди запускати. І тому вимальовується ситуація, де у Путіна не буде варіантів», — вважає експерт.
Він підсумував, що хоча Путін і не прагне миру, як про це свідчить американська розвідка, комбінація військового та дипломатичного тиску може дати результат.
«Так, він не прагне миру, але його можна змусити прагнути зупинки бойових дій», — наголосив Рибачук.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що доручив Міністерству оборони негайно розпочати випробування американської ядерної зброї. За його словами, США мають найбільший ядерний арсенал у світі, а під час його попереднього терміну відбулася повна модернізація озброєнь. Трамп пояснив рішення необхідністю реагувати на зростання ядерних програм Росії та Китаю, щоб зберегти стратегічну перевагу Вашингтона.