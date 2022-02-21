Путін у розмові з Макроном та Шольцем заявив про намір визнати "ЛДНР"

Путін у розмові з Макроном та Шольцем заявив про намір визнати "ЛДНР"

Макрон та Шольц глибоко розчаровані таким рішенням Путіна.

Президент РФ Володимир Путін під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Емманюелем Макроном заявив про готовність підписати указ про визнання незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Про це повідомляє пресслужба президента РФ.

"Володимир Путін інформував про підсумки розширеного засідання Ради Безпеки Російської Федерації, на якому розглядалася поточна ситуація навколо Донбасу в контексті ухвали Державної Думи щодо визнання "ДНР" та "ЛНР". Сьогодні ж надійшли звернення керівництва "ДНР" та "ЛНР" про визнання їх суверенітету", - йдеться у заяві Кремля .

Президент країни-агресорки у переговорах з лідерами Франції та Німеччини вкотре звинуватив українську владу у "розв'язанні" військового конфлікту на Донбасі. За підсумками розмови Путін повідомив, що найближчим часом планує підписати відповідний указ.

"Президент Франції та Федеральний канцлер ФРН висловили розчарування таким розвитком", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін під час засідання Радбезу РФ заявив, що вже 21 лютого ухвалить рішення щодо визнання "незалежності" "ЛНР" та "ДНР".

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