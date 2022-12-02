Путін у розмові з Шольцем назвав причину ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України

Господар Кремля заявив, що російська армія відповідає на атаки України, згадавши, зокрема, вибух на Керченському мості.

У п’ятницю, 2 грудня, президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що ракетні обстріли української інфраструктури є "вимушеною та невідворотною" відповіддю на атаки з боку України. Зокрема, він згадав Керченський міст, який з'єднує материкову частину Росії з українським півостровом Крим, анексованим Москвою 2014 року в порушення міжнародного права.

Про це повідомляє видання Eurozpravy з посиланням на пресслужбу Кремля.

Згідно з російською заявою, глава Кремля стверджував, що російські збройні сили тривалий час "утримувалися" від нападу на деякі цілі в Україні, але вони стали "вимушеною та неминучою реакцією на провокаційні атаки Києва на російську цивільну інфраструктуру".

Як відомо, міст до Криму було зруйновано потужним вибухом на початку жовтня, що ускладнило пересування та постачання російських військ на півдні України. Москва звинуватила у вибуху українські спецслужби та значно посилила повітряні атаки на українську енергетичну інфраструктуру та цивільні цілі. Київ офіційно заперечує відповідальність за вчинок.

Путін також назвав підтримку Києва Заходом "деструктивною" і закликав Берлін переглянути свій підхід. Він звинуватив Німеччину у "накачуванні" України зброєю та у навчанні українських військових.

"Усе це, а також широка політична та фінансова підтримка України змушує Київ повністю відмовлятися від ідеї будь-яких переговорів", — йдеться у заяві про телефонну розмову Путіна та Шольца.

На офіційному сайті канцлера Німеччини повідомили, що годинна розмова Шольца й Путіна була присвячена "загарбницькій війні Росії проти України та її наслідкам".

"Зокрема, канцлер засудив російські авіаудари по цивільній інфраструктурі в Україні та наголосив на рішучості Німеччини підтримувати Україну в забезпеченні її обороноздатності від російської агресії. Канцлер закликав президента Росії якомога швидше досягти дипломатичного рішення, включно з виведенням російських військ", - йдеться у повідомленні.

Шольц востаннє спілкувався з Путіним ще 13 вересня.

Нагадаємо, Німеччина передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли, зокрема, 7 зенітних установок Gepard та 8 надводних безпілотників.

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