Вучич розповів, на чому наполягав Путін під час їхньої розмови

Президент Сербії Александар Вучич під час телефонної розмови з Володимиром Путіним підняв питання припинення вогню, проте російський лідер "не виявив зацікавленості".

Про це Вучич повідомив в інтерв’ю Bloomberg.

"Всі цілі спеціальної військової операції, як він сказав, будуть виконані", – відповів президент Росії, за словами Вучича.

Як зазначили журналісти Bloomberg, речник Кремля Дмитро Пєсков утримався від коментарів щодо цієї ситуації. Раніше Путін заявляв, що припинення вогню неможливе, доки "протилежна сторона не погодиться на кроки, які були б незворотними та прийнятними" для Росії.

Крім того, Александар Вучич в інтерв'ю Bloomberg зазначив, що наступний президент США повинен домогтися перемир'я в Україні.

Нагадаємо, що Дональд Трамп у разі своєї перемоги на виборах планує заморозити війну та мінімізувати участь США у підтримці Києва. Трамп має радикальну глобальну програму на другий термін — від України та Близького Сходу до тиску на друзів і ворогів Америки.