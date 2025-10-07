ТСН у соціальних мережах

Путін у свій день народження заявив про "правильні рішення": скільки воюватиме далі

Путін у свій день народження підтвердив незмінність курсу Росії на війну.

Диктатор Путін

Диктатор Путін / © Associated Press

Російський диктатор Путін сьогодні, 7 жовтня, святкує своє 73-річчя. За повідомленнями російських ЗМІ, святкувати диктатор подався до Санкт-Петербурга.

Повернувшись з Петербурга, Путін (або його двійник) зробив низку важливих заяв. Його цитують російські пропагандистські ЗМІ.

Диктатор запевнив росіян, що «рішення, ухвалені в лютому 2022 року, були правильними та своєчасними».

«Зовсім нещодавно, 30 вересня, ми святкували день „возз’єднання“ (тобто окупації — Ред.) Донецької та Луганської „народних республік“, Запорізької та Херсонської областей з Російською Федерацією. Жителі цих регіонів переважною більшістю проголосували за своє майбутнє у складі Росії, і це підтверджує, що рішення, ухвалені в лютому 2022 року, були правильними», — цинічно заявив диктатор.

Він «сором’язливо» не згадав, що так званий «референдум» був проведений під дулом автоматів, українців на захоплених територіях окупанти силоміць зганяли голосувати, а місцеві жителі боялися проголосувати проти, адже якби про це дізналися гауляйтери, то ув’язнили б їх.

«Росія має довести „спеціальну операцію“ (війну проти України — Ред.) до кінця і досягти всіх поставлених цілей», — заявив диктатор, підтвердивши таким чином, що не збирається йти на мирні переговори.

