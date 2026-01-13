Президент Росії Володимир Путін / © Getty Images

Російське танкобудування перетворилося на фарс: після «черепах» та «їжаків» окупанти вивели на фронт «танки-кульбаби». Ці дивні конструкції є ознакою технологічного безсилля Кремля.

Про це у своїй статті для The Telegraph написав колишній полковник британських Сухопутних сил Геміш де Бреттон-Гордон.

Сучасні російські експерименти з танкобудуванням мають такий вигляд, що легендарні конструктори переможного Т-34, якби могли, навряд чи схвалили б такі рішення. Так званий «танк-кульбаба», який Міністерство оборони Росії з помпою продемонструвало минулого тижня, є не проривом, а яскравим проявом безвиході. Це ще одна примітивна спроба компенсувати нищівні втрати бронетехніки у путінській війні — втрати, що, за надійними оцінками, вже перевищили 6000 одиниць російських танків.

РФ втратила в Україні більше танків, ніж у Курській битві

На українській землі знищено більше танків, ніж під час Курської битви часів Другої світової війни — ключового бою, який став першою серйозною поразкою нацистської Німеччини на Східному фронті та радикально вплинув на перебіг війни. У де Бреттон-Гордона складається враження, що історія повторюється трохи західніше.

Як і у разі з Адольфом Гітлером, імперські амбіції президента Росії Володимира Путіна щодо Європи можуть обернутися для нього катастрофою. Наполеон уже колись переконався у згубності зимового походу на Москву; на думку британського офіцера, сучасним автократам варто зробити висновки та не випробовувати долю у бронетанкових боях поблизу Курська.

Намагання РФ захистити свої танки від дронів нагадують гротеск

Намагання Росії убезпечити свої танки від українських безпілотників дедалі більше нагадують гротеск.

Спочатку з’явилися «танки-черепахи», обшиті примітивними металевими листами.

Згодом — «їжаки», усіяні сталевими штирями.

Тепер черга дійшла до «кульбаби», вкритої металевими «пелюстками».

Російський «танк-кульбаба» / © російські телеграм-канали

Усі ці конструкції мають на меті протидіяти вражальній ефективності українських дронів, які вже знищили сотні російських екіпажів. Імпровізація на війні — явище не нове, але коли найкраще, що може запропонувати колись елітний російський танковий корпус, більше схоже на садову інсталяцію, стає зрозуміло: технологічні перегони для них програні.

У Росії забули базові принципи танкової справи

Схоже, у Росії забули базові принципи танкової справи — святу тріаду: вогневу міць, захищеність і мобільність. «Кульбабна» броня фактично нівелює всі три елементи. Так, 125-мм гармата Т-90 залишається потужною, але наведення цілі крізь імпровізовану металеву клітку, з огляду на майже 25-річний досвід де Бреттон-Гордона як танкового командира, є вкрай проблематичним. Захист від дронів, можливо, й посилюється незначною мірою, зате збільшений силует робить машину помітнішою та вразливішою. Мобільність — ключ до успіху в бронетанковій війні — серйозно страждає через додаткову масу, громіздкість і ризик зачеплення: у «танку-кульбабі» практично неможливо тихо пересуватися лісами та складним рельєфом для несподіваного удару.

По суті, «кульбаба», як і «черепаха» та «їжак» до неї, не ускладнює, а спрощує знищення російських танків. Хоч із військового погляду це і видається позитивним, важко не відчувати співчуття до погано підготовлених екіпажів, яких змушують воювати у цих імпровізованих броньованих пастках заради збереження кремлівської ілюзії наступу.

Україна могла б завдати поразки російській армії: яка умова

Водночас президент України Володимир Зеленський та ЗСУ стикаються з іншою проблемою. За умови достатньої та своєчасної сучасної західної допомоги Україна майже напевно могла б завдати поразки російській армії, яка дедалі більше покладається на застарілі тактики Першої світової війни та техніку рівня Другої.

Залишається сподіватися, що навіть президент США Дональд Трамп усвідомлює реальний стан справ і зможе чинити серйозний тиск на Путіна, аби той погодився на мирні ініціативи — до того, як ще більше молодих росіян опиняться всередині «кульбаб», і до того, як українцям доведеться пережити ще один безглуздий день цієї незаконної війни.

Нагадаємо, у листопаді торік повідомлялося, що чергові спроби окупантів захистити бронетехніку від FPV-дронів за допомогою масивних металевих рам та «цар-мангалів» перетворюють танки на безпорадні мішені. Важкі надбудови на Т-80БВМ та Т-72БЗМ критично перевантажують механізми, через що вузли виходять з ладу вже після перших кілометрів маршу. Громіздкі конструкції також обмежують обертання башти та маневреність, перетворюючи бойові машини на малорухомі «сараї», які стають легкою здобиччю для ЗСУ.

До слова, за даними Генерального штабу ЗСУ, російські війська у війні проти України втратили вже 11 544 танки.