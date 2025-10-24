Путін у війні проти України наблизився до критичної межі: гучна заява Рютте

Президент РФ Володимир Путін та генеральний секретар НАТО Марк Рютте / © ТСН

Реклама

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив із гучною заявою, засудивши війну Росії проти України та закликавши Москву зупинитися. На його думку, підтримка України працює, тоді як російський диктатор Володимир Путін вичерпує ключові ресурси: гроші, війська та ідеї. Рютте також нагадав про позицію президента США Дональда Трампа, що Росія має зупинитися там, де вона знаходиться зараз.

Про це Марк Рютте заявив під час виступу після зустрічі «Коаліції охочих» у Лондоні.

Невдачі Путіна та «величезна ціна» агресії

Генсек НАТО наголосив, що, попри всі зусилля, Путін не досягає значних успіхів на полі бою в Україні. А ті незначні територіальні здобутки, які вдається отримати російській армії, досягаються «величезною ціною» для самої Росії.

Реклама

«На полі бою в Україні Путін здобуває невеликі успіхи. І там, де є мінімальні здобутки, вони відбуваються ціною величезних жертв. Сотні тисяч росіян гинуть за агресію Путіна, що переслідує ілюзорні цілі», — підкреслив Рютте.

Він високо оцінив стійкість та ефективність української оборони, зазначивши, що підтримка, яку надають Україні союзники, дає результати.

«Україна продовжує хоробро захищатися, і наша підтримка їм працює. Правда в тому, що Путін вичерпує свої гроші, війська та ідеї», — заявив генсек Альянсу.

Заклик до миру

Марк Рютте також згадав позицію президента США Дональда Трампа, наголосивши, що вона чітко відображає необхідність припинення бойових дій з боку Росії.

Реклама

«Президент Трамп дуже добре сказав, вони [росіяни — ред.] повинні зупинитися там, де вони перебувають зараз», — нагадав Рютте.

Таким чином, новий очільник Альянсу фактично закликав Москву до негайного припинення вогню на поточних позиціях, що є спільною позицією НАТО та США.

Нагадаємо, Єнс Столтенберг назвав єдиний спосіб змусити Путіна зупинити війну в Україні. На думку колишнього генсека НАТО, кремлівський диктатор зупинить агресію тільки тоді, коли усвідомить, що не може перемогти на полі бою.