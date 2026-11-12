Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін / © Колаж ТСН.ua

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Паливна угода президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним не принесла американському ринку жодного бареля дизельного пального. Натомість призупинення санкцій та пауза в українських ударах по НПЗ дозволили Росії вдвічі збільшити експорт дизелю.

Про це йдеться у статті Financial Times.

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Збільшення експорту дизелю з Росії відбулося після того, як США закликали Україну припинити атаки на нафтопереробні підприємства країни-агресорки. Крім того, 9 жовтня Трамп заявив про домовленість із Путіним щодо «негайного» збільшення постачання пального на американський та світовий ринки.

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Російський дизель досі не вийшов на ринок США

Водночас російський дизель досі не вийшов на ринок США. Прихильники України докладають зусиль, щоб не допустити доставки відповідних вантажів. Натомість експорт до Бразилії, Туреччини та інших країн світу зріс.

У Білому домі заявили FT, що збільшення обсягів російського дизпального на світовому ринку сприятиме зниженню цін для американських споживачів відповідно до домовленостей між Трампом і Путіним.

«Як сказав президент, це угода для всього світу. Цю угоду було укладено для збільшення постачання дизельного пального на світовий ринок — зниження цін для американців і всього світу — і саме це буде зроблено», — стверджується в заяві.

За останні тижні щонайменше два танкери РФ, які спочатку прямували до США, змінили свої маршрути. Згідно з даними відстеження суден, один із них, повністю завантажений російським дизельним пальним, досі перебуває біля східного узбережжя США та очікує покупця. Представник Білого дому повідомив, що переговори щодо судна Agioi Fanendes із його власником наразі тривають.

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Домовленість Трампа з Путіним спричинила критику з боку демократів і частини республіканців у Конгресі. Вони заявили про можливу незаконність угоди та закликали президента США відмовитися від неї.

На початку листопада губернаторка Нью-Джерсі Мікі Шеррілл закликала операторів портів і терміналів штату, куди прямують вантажі, що прибувають до гавані Нью-Йорка, не приймати танкери з російським дизелем. Вона попередила, що в разі порушення вимоги компаніям можуть загрожувати суворі санкції.

Наскільки зріс експорт дизелю з РФ у жовтні

Керівник геополітичного напряму консалтингової компанії Energy Aspects Річард Бронз повідомив, що, за їхніми даними, у вересні Росія експортувала близько 120 тис. барелів дизельного пального на добу, а в жовтні цей показник зріс до 260 тис. барелів. Водночас середній обсяг експорту в жовтні за останні п’ять років становить близько 700 тис. барелів на добу.

За словами Бронза, збільшення експорту протягом двох останніх місяців пов’язане зі здатністю російських НПЗ відновлювати виробництво після паузи в українських ударах по нафтопереробній інфраструктурі.

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«Якщо ми хочемо визначити причину, то це був би тиск США та оголошення Трампа про енергетичне перемир’я», — сказав він.

Україна 30 жовтня відновила удари по російських НПЗ після двотижневої перерви. На цьому тлі Москва продовжила заборону на експорт дизелю до кінця січня, передбачивши водночас окремі винятки. Про це повідомив віцепрем’єр РФ, відповідальний за енергетику, Олександр Новак.

У Росії знову дефіцит пального — експорт буде «млявим»

Бронз прогнозує, що найближчими місяцями російський експорт залишатиметься «дуже млявим».

Аналітик Kpler Суміт Рітолія зазначив, що Росія тепер зосередиться передусім на забезпеченні внутрішнього ринку пальним. За його словами, країна також стикається з дефіцитом бензину та вже почала запроваджувати його нормування.

«Робота російських нафтопереробних заводів залишається під значним тиском. Ми очікуємо, що найближчим часом їхня потужність залишатиметься обмеженою на рівні близько 4 млн барелів на добу, а перспективи суттєвого відновлення є обмеженими, оскільки атаки тривають», — сказав експерт.

Нагадаємо, наприкінці жовтня адміністрація Трампа непублічно закликала американські компанії купувати російський дизель, який прямував до США на щонайменше трьох танкерах без конкретних покупців після призупинення президентом відповідних санкцій 16 жовтня. Проте трейдери з Волл-стрит масово відмовлялися від угоди через побоювання майбутніх судів, розслідувань Конгресу та юридичної плутанини, адже указ Трампа суперечить новому закону про посилення обмежень проти РФ.

В Україні угоду розкритикували через фінансування війни та закликали до бойкоту вантажів. Аналітики прогнозували, що через відсутність покупців у США танкери зрештою змінять курс і вирушать до Бразилії.

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